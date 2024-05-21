В ведомстве напоминают, что система образования Украины и в дальнейшем функционирует в условиях полномасштабной войны. Поэтому учебным заведениям надо эффективно подготовиться к новому осенне-зимнему периоду и отопительному сезону с применением гибкого графика образовательного процесса для экономии энергоресурсов.

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Что нужно знать о подготовке к учебному году 2024/2025

Поэтому в рамках подготовки к новому 2024/2025 учебному году МОН призывает к выполнению важных рекомендаций.

Вузам и колледжам советуют:

Если возможно, начать 2024/2025 учебный год в первой половине августа 2024 года. Исключение – студенты-первокурсники.

В теплые месяцы года учиться по субботам.

С середины ноября 2024 года до середины марта 2025 года планировать проведение зачетно-экзаменационной сессии, практической подготовки, выполнения курсовых и квалификационных работ и удлиненных каникул. Если надо – продолжить обучение дистанционно.

В случае необходимости продлить образовательный процесс в 2024/2025 учебном году до конца июля 2025 года, кроме выпускных курсов.

Проводить образовательный процесс в традиционном (аудиторном) или смешанном (аудиторно-дистанционном) форматах в помещении учебного заведения или его отдельном корпусе в пределах расчетной вместимости сооружений гражданской защиты.

В тыловых регионах обеспечить проведение образовательного процесса преимущественно в аудиторном формате с учетом безопасности.

В прифронтовых и приграничных областях образовательный процесс можно осуществлять в укрытиях. На базе других учебных заведений в тыловых регионах – в смешанном или (как исключение) дистанционном формате.

Предусмотреть функционирование локальных систем оповещения.

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Для училищ:

Если возможно, начать учебный год раньше чем 1 сентября для учащихся П(ПТ)О второго и третьего курсов.

Учиться по субботам в теплые месяцы года. Если есть необходимость – продлить образовательный процесс до конца июля 2025 года, кроме выпускных курсов.

Организовать обучение в очном формате при обязательном наличии укрытий. Если есть недостаточное количество мест в укрытиях, обучение можно организовать посменно.

Важно! В зависимости от ситуации с безопасностью в области, ОВА могут принять решение о переводе образовательного процесса в дистанционный или смешанный формат.

Если производственную практику невозможно организовать в обычном режиме, стоит использовать учебные мастерские, лаборатории учреждений П(ПТ)О, а если есть необходимость и возможности, обеспечить ее прохождение дистанционно.

Минобразования также обещает обнародовать соответствующие рекомендации и для школ.