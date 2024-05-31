Основная сессия УМТ продлится в течение 14 мая – 25 июня. Дополнительная – в течение 11 – 19 июля.

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Какой балл НМТ получить, чтобы поступить в медицинский вуз

По результатам УМТ подсчитывают вступительный конкурсный балл.

Абитуриенты, что хотят поступить в учреждения высшего медицинского образования, должны получить не менее 150 баллов,

– отметили в Минздраве.

Баллы будут рассчитывать с учетом коэффициентов предметов, которые для УМТ выбрали выпускники. В этом году они такие:

Украинский язык – 0,35;

Математика – 0,4;

История Украины – 0,25.

Биология – 0,5;

Физика – 0,5;

Химия – 0,35, а для фармацевтических специальностей – 0,5;

Украинская литература – 0,25;

Иностранный язык – 0,25;

География – 0,2.

Конкурсный балл по результатам НМТ-2024 рассчитывают по следующей формуле – (К1 х Пр1) + (К2 х Пр2) + (К3 х Пр3) + (К4 х Пр4) / (К1 + К2 + К3 + К4), где К – это коэффициент предмета, а Пр – оценка за каждый из предметов.

Обратите внимание! Для результатов УМТ прошлых лет и ВНО применяют другие коэффициенты.

После УМТ начнется вступительная кампания. В Минздраве также напомнили этапы, в соответствии с которыми она будет происходить. А также – даты, которые стоит запомнить, чтобы поступить в медицинский вуз.



Этапы вступительной кампании 2024 года / Минздрав