Основная сессия УМТ продлится в течение 14 мая – 25 июня. Дополнительная – в течение 11 – 19 июля.

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Какой балл НМТ получить, чтобы поступить в медицинский вуз

По результатам УМТ подсчитывают вступительный конкурсный балл.

Абитуриенты, что хотят поступить в учреждения высшего медицинского образования, должны получить не менее 150 баллов,
– отметили в Минздраве.

Баллы будут рассчитывать с учетом коэффициентов предметов, которые для УМТ выбрали выпускники. В этом году они такие:

  • Украинский язык – 0,35;
  • Математика – 0,4;
  • История Украины – 0,25.
  • Биология – 0,5;
  • Физика – 0,5;
  • Химия – 0,35, а для фармацевтических специальностей – 0,5;
  • Украинская литература – 0,25;
  • Иностранный язык – 0,25;
  • География – 0,2.

Конкурсный балл по результатам НМТ-2024 рассчитывают по следующей формуле – (К1 х Пр1) + (К2 х Пр2) + (К3 х Пр3) + (К4 х Пр4) / (К1 + К2 + К3 + К4), где К – это коэффициент предмета, а Пр – оценка за каждый из предметов.

После УМТ начнется вступительная кампания. В Минздраве также напомнили этапы, в соответствии с которыми она будет происходить. А также – даты, которые стоит запомнить, чтобы поступить в медицинский вуз.


Этапы вступительной кампании 2024 года / Минздрав

  • Ранее мы информировали подробно о том, что должны знать участники нынешнего УМТ. Все детали читайте здесь.