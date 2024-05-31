Основна сесія НМТ триватиме протягом 14 травня – 25 червня. Додаткова – упродовж 11 – 19 липня.
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Який бал НМТ отримати, аби вступити у медичний виш
За результатами НМТ підраховують вступний конкурсний бал.
Абітурієнти, що хочуть вступити до закладів вищої медичної освіти, мають отримати щонайменше 150 балів,
– наголосили у МОЗ.
Бали обраховуватимуть з урахуванням коефіцієнтів предметів, які для НМТ обрали випускники. Цьогоріч вони такі:
- Українська мова – 0,35;
- Математика – 0,4;
- Історія України – 0,25.
- Біологія – 0,5;
- Фізика – 0,5;
- Хімія – 0,35, а для фармацевтичних спеціальностей – 0,5;
- Українська література – 0,25;
- Іноземна мова – 0,25;
- Географія – 0,2.
Конкурсний бал за результатами НМТ-2024 обраховують за такою формулою – (К1 х Пр1) + (К2 х Пр2) + (К3 х Пр3) + (К4 х Пр4) / (К1 + К2 + К3 + К4), де К – це коефіцієнт предмета, а Пр – оцінка за кожен з предметів.
Після НМТ розпочнеться вступна кампанія. У МОЗ також нагадали етапи, відповідно до яких вона відбуватиметься. А також – дати, які варто запам'ятати, щоби вступити до медичного вишу.
Етапи вступної кампанії 2024 року / МОЗ
- Раніше ми інформували детально про те, що мають знати учасники цьогорічного НМТ. Усі деталі читайте тут.