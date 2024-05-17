Основна сесія НМТ у 2024 році стартувала 14 травня. Тож Освіта 24 зібрала усю важливу інформацію, яку мають знати цьогорічні учасники тестування, аби не втратити шанс стати студентом.

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З яких предметів і коли відбудеться НМТ-2024

У 2024 році НМТ містить чотири предмети – три обов'язкові та один на вибір.

Обов'язкові предмети:

українська мова;

математика:

історія України.

Зверніть увагу! 2024 року історія України знову є обов'язковим предметом на НМТ.

Предмети на вибір:

іноземна мова;

українська література;

фізика;

хімія;

біологія;

географія.

Цікаво! 2024 року до переліку вибіркових предметів на НМТ додали українську літературу та географію.

Перший блок міститиме завдання з української мови та математики, другий – з історії України та обраного предмета. Розподіляти час самостійно можна у межах блоків.

Графік тестування

Національний мультитест у 2024 році відбуватиметься у межах основної та додаткової сесій.

Основна відбудеться протягом 14 травня – 25 червня;

Додаткова – упродовж 11 – 19 липня.

У додатковій сесії можуть взяти участь особи, які не мали змоги складати тестування під час сесії основної. Або ж ті, кому завершити перевірку знань під час основної сесії завадить довготривала повітряна тривога або відключення світла.

Важливо! Дати проведення національного мультипредметного тесту не оприлюднюють. Таке рішення ухвалили з міркувань безпеки. Опублікували тільки календар НМТ-2024.



Календар національного мультитесту у 2024 році / УЦОЯО

Реєстрація на тестування у межах додаткової сесії тривала до 15 травня.

Зазначимо, що випускники з тимчасово окупованих територій України також можуть взяти участь у мультитесті у 2024 році. Але вони повинні самостійно приїхати до тимчасового екзаменаційного центру.

Цікаво! Якщо випускник не планує вступати до вишу в Україні, він може не складати НМТ.

Як і де відбуватиметься НМТ

Тестування триватиме у межах одного дня протягом 4 годин у спеціальних тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). В окремих регіонах, до прикладу, на Львівщині та Рівненщині, НМТ відбуватиметься в укриттях. Складатиметься тестування з двох рівноцінних блоків. На виконання завдання одного передбачили 2 години. Посередині буде перерва на 20 хвилин.

НМТ цього року також можна скласти мовами національних меншин. Це правило не стосується російської мови. Так, є учасники, які цьогоріч замовили переклад завдань хоча б одного з предметів польською, румунською, угорською мовами.

Оцінювання відбуватиметься не лише в Україні, а й за кордоном – у 57 містах 32 країн, включаючи США. Детальний перелік можна знайти тут.

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Скільки осіб братиме участь у НМТ і про що пам'ятати

З 8 травня понад 287 тисяч зареєстрованих учасників основної сесії НМТ вже завантажують чи завантажили зі своїх персональних кабінетів запрошення на тестування. У ньому вказані: адреса тимчасового екзаменаційного центру, дата тестування та час його початку. Година початку вказана за місцевим часом країни, у якій перебуває учасник мультитесту. До слова, близько 20 тисяч осіб проходитиме перевірку знань за межами нашої країни.

Зверніть увагу! Учасникам, які складатимуть тестування в Україні, не варто розголошувати час та місце складання тестування з метою безпеки. Також не варто передавати свої персональні дані стороннім особам.

Учасникам тестування також радять заздалегідь продумати графік та маршрут добирання до ТЕЦ. Якщо ви запізнитеся, то втратите можливість взяти участь у тестуванні та відповідно не зможете вступити у виш України цьогоріч.

Які мінімальні бали на НМТ треба набрати у 2024 році

2024 року для участі в конкурсному відборі учасникам НМТ треба набрати 15% правильних відповідей з кожного предмета. Це більше, ніж торік.

Аби отримати по 100 рейтингових балів за кожен предметний блок, треба набрати:

5 балів – з математики, іноземної мови, фізики;

6 балів – з хімії;

7 балів – з української мови, української літератури, географії та біології;

8 балів – з історії України.

Цей мінімум дасть змогу учаснику НМТ отримати оцінку за шкалою 100 – 200 балів та взяти участь у вступній кампанії до вишів.

Важливо! Таблиці переведення тестових балів НМТ можна знайти тут.

Які завдання будуть на НМТ

Тести з української мови та літератури, історії України, біології, хімії і географії міститимуть по 30 завдань. Із математики й фізики – 22 і 20 тестів відповідно, з іноземних мов (англійської, іспанської, німецької, французької) – по 32.

Завдання мультитесту відповідатимуть змісту програм ЗНО з навчальних предметів. НМТ у 2024 році міститиме певну частку завдань ЗНО минулих років. Все ж тестові форми будуть унікальними.

Тести на НМТ-2024 з української мови ще розробляли відповідно до старого правопису. Програма тестування з історії України охоплюватиме період XVI – ХХІ століття.

Які завдання очікують на абітурієнтів – детально читайте тут.

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Чи можна користуватися додатковими матеріалами

На тестовій платформі під час складання НМТ, окрім тестових завдань, розмістять також додаткові матеріали з математики, фізики, хімії. Також тут буде відлік часу і навігація завдань.

Де шукати демонстраційні варіанти тестів

Пробне тестування у 2024 році не проводили з міркувань безпеки. Натомість Український центр оцінювання якості освіти підготував та оприлюднив демонстраційні варіанти тестів. Вони доступні онлайн. Їх також можна завантажити. Деталі та як це зробити, читайте тут.

На НМТ будуть посилені заходи безпеки

Цьогоріч у тимчасово екзаменаційних центрах посилять заходи безпеки під час складання НМТ. Зокрема, використовуватимуть металошукачі. У кожній аудиторії буде по два інструктори, а в переважній більшості приміщень – ще й відеокамери. За порушення учасника тестування позбавлять права стати студентом цього року.

Важливо! Очільниця УЦОЯО Тетяна Вакуленко наголосила: порушення – це не лише списування, а й наявність (навіть не використання!) мобільного телефона, навушників, друкованих або рукописних "шпаргалок" чи будь-яких інших заборонених предметів. Навіть якщо вони просто лежать у кишені.

Як діяти у разі повітряної тривоги та відключень світла

В УЦОЯО розповіли: якщо лунає повітряна тривога, відповідальний за тимчасовий екзаменаційний центр призупиняє тестування. Варто дотримуватися весь час вказівок відповідальних осіб. Так, усі спускаються в укриття і перебувають там до моменту завершення повітряної тривоги. Якщо тривога триває до 2,5 години, то учасники повертаються до виконання завдань. Якщо тривога довготривала, то учасників попросять взяти участь у додатковій сесії НМТ.

У разі тривалих аварійних відключень світла (понад 2,5 години) під час складання НМТ учасникам тестування нададуть можливість скласти іспит під час додаткової сесії.

Перед початком тестування варто уважно слухати промову інструктора та поставити необхідні питання чи звернутися за допомогою, якщо виникли якісь труднощі.

З собою на тестування варто взяти:

ручку;

прозору пляшку з водою;

перекус;

теплі речі, аби не мерзнути в укритті у разі повітряної тривоги.

Коли будуть результати НМТ

Після виконання завдань тестові бали учасники побачать одразу. А ось дізнатися все про свої конкурсні бали зможуть, коли отримають офіційний результат:

до 2 липня (для основної сесії);

до 26 липня (для додаткової).

Інформацію про результати основних сесій НМТ за шкалою 100 – 200 балів розмістять у персональних кабінетах учасників.

Чому важливо отримати високі бали

В Україні вже у межах цієї вступної кампанії запрацює грантова система оплати навчання у вишах. Розмір гранту, який абітурієнт зможе отримати, залежатиме, зокрема, він результату НМТ. Претендувати на отримання грошей на оплату вищої освіти зможуть вступники, які отримають не менше 150 балів з двох предметів.

Детальніше про те, як поводитись під час тестування, ви можете переглянути у відео.

Як поводитись на НМТ-2024: пояснює очільниця УЦОЯО Тетяна Вакуленко