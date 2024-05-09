Початок мультитесту для учасників, які його складатимуть в Україні, вказали за київським часом. А для учасників, які проходитимуть НМТ за кордоном, – за місцевим часом населеного пункту, у якому розташований тимчасовий екзаменаційний центр.

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Що радить УЦОЯО учасникам тестування

В Українському центрі оцінювання якості освіти радять заздалегідь спланувати свій графік на визначений у запрошенні день тестування. Також учасникам тестування краще завчасно прокласти маршрут доїзду, адже в разі запізнення вас не допустять до тимчасового екзаменаційного центру.

Додатково застерігаємо від поширення інформації про місце проведення НМТ, а також передавання своїх персональних даних стороннім особам, зокрема в будь-яких телеграм-каналах, які обіцяють буцімто оперативне інформування щодо вступних іспитів,

– наголосили в УЦОЯО.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Усю актуальну інформацію щодо НМТ розмістили у захищених персональних кабінетах учасників, на вебсайтах Українського та регіональних центрів оцінювання якості освіти, а також на наших офіційних сторінках у соцмережах.

Зверніть увагу! Через надмірне навантаження на вебсайт Українського центру можлива некоректна робота персонального кабінету.

В УЦОЯО перепрошують за незручності та радять у такому разі спробувати увійти до свого кабінету пізніше.

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Що відомо про НМТ-2024