Пройти тестування можна буде при цьому у 57 містах. Там у спеціально обладнаних центрах з учасниками працюватимуть українськомовні педагоги, підготовлені УЦОЯО.
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У яких країнах відбуватиметься НМТ-2024
Основна сесія НМТ за кордоном відбудеться у таких країнах:
- Австрія;
- Азербайджан;
- Бельгія;
- Болгарія;
- Велика Британія;
- Грузія;
- Данія;
- Естонія;
- Ірландія;
- Іспанія;
- Італія;
- Канада;
- Латвія;
- Литва;
- Люксембург;
- Молдова;
- Нідерланди;
- Німеччина;
- Норвегія;
- Польща;
- Португалія;
- Румунія;
- Словаччина;
- США;
- Туреччина;
- Угорщина;
- Фінляндія;
- Франція;
- Чехія;
- Швейцарія;
- Швеція.
Інтерактивну мапу країн можна переглянути тут.
Якщо ви обрали місце проведення, але знайшли зручнішу локацію, то до 15 квітня 2024 року у вас є можливість оновити вибір у персональному кабінеті.
НМТ у 2024 році: коротко
- Триває реєстрація на національний мультитест у 2024 році.
- Стати учасником тестування можна до 11 квітня включно.
- До 15 квітня зареєстрований учасник зможе змінити певні дані у персональному кабінеті.
- Основна сесія стартує 14 травня і триватиме до 19 липня.