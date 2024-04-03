Пройти тестирование можно будет при этом в 57 городах. Там в специально оборудованных центрах с участниками будут работать украиноязычные педагоги, подготовленные УЦОКО.

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В каких странах будет проходить НМТ-2024

Основная сессия НМТ за рубежом состоится в таких странах:

Австрия;

Азербайджан;

Бельгия;

Болгария;

Великобритания;

Грузия;

Дания;

Эстония;

Ирландия;

Испания;

Италия;

Канада;

Латвия;

Литва;

Люксембург;

Молдова;

Нидерланды;

Германия;

Норвегия;

Польша;

Португалия;

Румыния;

Словакия;

США;

Турция;

Венгрия;

Финляндия;

Франция;

Чехия;

Швейцария;

Швеция.

Интерактивную карту стран можно посмотреть здесь.

Обратите внимание! Количество мест для участия в тестировании за рубежом ограничено. Если все места в конкретном городе или стране будут заняты, эта локация больше не будет доступна для выбора.

Если вы выбрали место проведения, но нашли более удобную локацию, то до 15 апреля 2024 года у вас есть возможность обновить выбор в персональном кабинете.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

НМТ в 2024 году: кратко