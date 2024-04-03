Пройти тестирование можно будет при этом в 57 городах. Там в специально оборудованных центрах с участниками будут работать украиноязычные педагоги, подготовленные УЦОКО.

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В каких странах будет проходить НМТ-2024

Основная сессия НМТ за рубежом состоится в таких странах:

  • Австрия;
  • Азербайджан;
  • Бельгия;
  • Болгария;
  • Великобритания;
  • Грузия;
  • Дания;
  • Эстония;
  • Ирландия;
  • Испания;
  • Италия;
  • Канада;
  • Латвия;
  • Литва;
  • Люксембург;
  • Молдова;
  • Нидерланды;
  • Германия;
  • Норвегия;
  • Польша;
  • Португалия;
  • Румыния;
  • Словакия;
  • США;
  • Турция;
  • Венгрия;
  • Финляндия;
  • Франция;
  • Чехия;
  • Швейцария;
  • Швеция.

Интерактивную карту стран можно посмотреть здесь.

Если вы выбрали место проведения, но нашли более удобную локацию, то до 15 апреля 2024 года у вас есть возможность обновить выбор в персональном кабинете.

НМТ в 2024 году: кратко

  • Продолжается регистрация на национальный мультитест в 2024 году.
  • Стать участником тестирования можно до 11 апреля включительно.
  • До 15 апреля зарегистрированный участник сможет изменить определенные данные в персональном кабинете.
  • Основная сессия стартует 14 мая и продлится до 19 июля.