Цьогорічні абітурієнти вже можуть запам'ятовувати інформацію про кількість завдань із кожного предмета, форми тестових завдань, час на їхнє виконання та схеми нарахування балів.
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Тести з української мови та літератури, історії України, біології, хімії і географії міститимуть по 30 завдань. Із математики й фізики – 22 і 20 тестів відповідно, з іноземних мов (англійської, іспанської, німецької, французької) – по 32.
Завдання мультитесту відповідатимуть змісту програм ЗНО з навчальних предметів.
Які завдання очікують на абітурієнтів
- Українська мова
Тести з української мови будуть обов'язковими.
Зміст завдань охоплює такі теми, які вивчають у школі:
- фонетика, графіка, орфоепія, орфографія;
- лексикологія, фразеологія;
- будова слова, словотвір;
- морфологія;
- синтаксис;
- стилістика;
- розвиток мовлення.
Розділам "Стилістика" та "Розвиток мовлення" приділять менше уваги через комп’ютерний формат тестування.
Тест з української мови складатиметься з 30 завдань різних форм:
- з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох варіантів (10 завдань);
- з вибором однієї правильної відповіді з п’яти варіантів (15 завдань);
- на встановлення відповідності – "логічні пари" (5 завдань).
Завдання з української мови оцінюватимуть відповідно до схеми нарахування балів, застосовуваної в ЗНО: по 1 тестовому балу – за кожен правильно виконаний тест з вибором однієї правильної відповіді та за кожну правильно визначену "логічну пару" в завданнях на встановлення відповідності.
За виконання завдань з української мови можна буде отримати від 0 до 45 балів.
Результати учасники тестування знатимуть після завершення роботи над НМТ.
- Математика
Тестування з математики також буде обов'язковим блоком.
Зміст завдань охоплюватиме всі теми з алгебри й геометрії:
- числа і вирази;
- рівняння, нерівності і їх системи;
- функції;
- елементи комбінаторики, початки теорії ймовірностей та елементи математичної статистики;
- планіметрія;
- стереометрія.
Тест із математики міститиме 22 завдання різних форм:
- із вибором однієї правильної відповіді з п’яти варіантів (15 завдань);
- на встановлення відповідності – "логічні пари" (3 завдання);
- відкритої форми з короткою відповіддю (4 завдання).
Тести не міститимуть завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю.
Завдання з математики оцінюватимуть відповідно до схеми нарахування балів, яку застосовували у ЗНО: по 1 тестовому балу буде нараховано за кожне завдання з вибором однієї правильної відповіді та за кожну правильно визначену "логічну пару" в завданнях на встановлення відповідності. По 2 тестових бали можна буде отримати за кожну правильну коротку відповідь.
Максимальна кількість балів, яку можна набрати, – 32.
Учасники тестування зможуть користуватися довідковими матеріалами, що містять формули з розділів "Алгебра і початки аналізу", "Елементи комбінаторики, початки теорії ймовірностей та елементи математичної статистики", "Геометрія".
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- Історія України
Тестування з історії України також буде обов'язковим блоком НМТ.
Зміст завдань з історії охоплюватиме події, що стосуються подій другої половини XVI – початку ХХІ століття:
- Українські землі у складі Речі Посполитої в другій половині XVI століття;
- Українські землі у складі Речі Посполитої в першій половині XVII століття;
- Національно-визвольна війна українського народу середини XVII століття;
- Козацька Україна наприкінці 50 – 80-х років XVII століття;
- Українські землі наприкінці XVII – в першій половині XVIII століття;
- Українські землі в другій половині XVIII століття;
- Українські землі у складі Російської імперії наприкінці XVIII – в першій половині XIX століття;
- Українські землі у складі Австрійської імперії наприкінці XVIII – в першій половині XIX століття;
- культура України кінця XVIII – першої половини XIX століття;
- Українські землі у складі Російської імперії в другій половині XIX століття;
- Українські землі у складі Австро-Угорщини в другій половині XIX століття;
- культура України в другій половині XIX – на початку XX століття;
- Українські землі у складі Російської імперії в 1900 – 1914 років;
- Українські землі у складі Австро-Угорщини в 1900 – 1914 років;
- Україна в роки Першої світової війни;
- початок Української революції;
- розгортання Української революції, боротьба за відновлення державності;
- встановлення комуністичного тоталітарного режиму в Україні;
- утвердження більшовицького тоталітарного режиму в Україні;
- Західноукраїнські землі в міжвоєнний період;
- Україна в роки Другої світової війни;
- Україна в перші повоєнні роки;
- Україна в умовах десталінізації;
- Україна в період загострення кризи радянської системи;
- відновлення незалежності України;
- становлення України як незалежної держави;
- творення нової України.
Тест з історії України міститиме 30 завдань різних форм:
- із вибором однієї правильної відповіді з чотирьох запропонованих варіантів (20 завдань);
- на встановлення відповідності – "логічні пари" (4 завдання);
- на встановлення послідовності (3 завдання), з вибором трьох відповідей із семи запропонованих варіантів (3 завдання).
По 1 тестовому балу буде нараховано за завдання з вибором однієї правильної відповіді, по 1 тестовому балу – за кожну правильно визначену "логічну пару" в завданнях на встановлення відповідності.
У завданнях на послідовність:
- по 3 тестових бали – якщо правильно вказана послідовність усіх подій (явищ, фактів, процесів тощо);
- по 2 тестових бали – якщо правильно вказана перша й остання події (перші й останні явища, факти, процеси тощо);
- по 1 тестовому балу – якщо правильно вказана або перша, або остання подія (або перше, або останнє явище, або перший, або останній факт, процес тощо);
- 0 тестових балів – якщо неправильно вказана лише перша й остання події (перші й останні явища, факти, процеси тощо) або відповіді на завдання не буде надано;
- по 1 тестовому балу – за кожен правильно вказаний варіант відповіді із трьох можливих при виборі із семи запропонованих варіантів.
За виконання завдань з історії України можна буде отримати від 0 до 54 балів.
За таблицею переведення тестових балів результат переведуть в рейтингову оцінку за шкалою 100 – 200 балів.
- Українська література
Українська література буде предметом на вибір.
Зміст завдань з української літератури охоплюватиме такі теми:
- усна народна творчість;
- давня українська література;
- література кінця XVIII – початку XX століття;
- література XX століття;
- твори українських письменників-емігрантів;
- сучасний літературний процес (кінець XX – початок XXI століття).
Кожен розділ програми з української літератури в тесті представлять пропорційно.
Тест налічуватиме 30 завдань різних форм:
- із вибором однієї правильної відповіді з п’яти варіантів (25 завдань);
- на встановлення відповідності – "логічні пари" (5 завдань).
По 1 тестовому балу нарахують за завдання з вибором однієї правильної відповіді та за кожну правильно визначену "логічну пару" в завданнях на встановлення відповідності.
3а виконання завдань з української літератури можна буде отримати від 0 до 45 балів.
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- Біологія
Біологія також буде предметом на вибір.
Зміст завдань охоплюватиме 5 розділів:
- вступ, хімічний склад, структура і функціонування клітин, реалізація спадкової інформації;
- закономірності спадковості і мінливості;
- біорізноманіття;
- організм людини як біологічна система;
- основи екології і еволюційного вчення.
Тест із біології налічує 30 завдань різних форм:
- із вибором однієї правильної відповіді (24 завдання);
- на встановлення відповідності – логічні пари" (4 завдання);
- з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей (2 завдання).
По 1 тестовому балу нарахують за завдання з вибором однієї правильної відповіді та за кожну правильно визначену "логічну пару" в завданнях на встановлення відповідності. Від 0 до 3 тестових балів можна буде отримати за кожен правильно вказаний варіант відповіді з трьох можливих.
За виконання завдань із біології можна буде набрати від 0 до 46 тестових балів.
- Географія
Географію також можна буде обрати серед вибіркових предметів.
Зміст завдань охоплюватиме такі розділи:
- загальна географія;
- географія материків і океанів;
- фізична географія України;
- населення України та світу;
- Україна і світове господарство;
- регіони та країни;
- глобальні проблеми людства, сталий розвиток.
Тест із географії налічуватиме 30 завдань різних форм:
- із вибором однієї правильної відповіді з чотирьох запропонованих варіантів (20 завдань);
- відкритої форми з короткою відповіддю (4 завдання);
- з вибором трьох відповідей із семи запропонованих варіантів (6 завдань).
По 1 тестовому балу нарахують за завдання з вибором однієї правильної відповіді, по 2 тестових бали – за кожну правильну коротку відповідь. Також по 1 тестовому балу нараховуватимуть за кожен правильно вказаний варіант відповіді із трьох можливих при виборі із семи запропонованих.
За виконання завдань із географії можна буде отримати від 0 до 46 балів.
За таблицею переведення тестових балів результат кожного блоку переведуть в рейтингову оцінку за шкалою 100 – 200 балів.
- Іноземна мова
Для проходження НМТ учасники можуть вибрати іноземну мову (англійську, іспанську, німецьку або французьку).
Зміст завдань тестів з іноземної мови міститиме частини "Читання" та "Використання мови".
Тести з іноземних мов (англійської, іспанської, німецької, французької) міститимуть по 32 завдання різних форм:
- із вибором однієї правильної відповіді з чотирьох наданих варіантів (5 завдань);
- на встановлення відповідності (11 завдань);
- заповнення пропусків (16 завдань).
По 1 тестовому балу нараховуватимуть за завдання з вибором однієї правильної відповіді, за кожну правильно встановлену "логічну пару" в завданнях на встановлення відповідності та за кожен правильно вказаний варіант на заповнення пропусків у тексті.
За виконання завдань з іноземної мови можна буде отримати від 0 до 32 балів.
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- Фізика
Фізика також є предметом на вибір.
Зміст завдань охоплюватиме 5 тематичних розділів:
- механіка;
- молекулярна фізика та термодинаміка;
- електродинаміка;
- коливання і хвилі, оптика;
- елементи теорії відносності, квантова фізика.
Тест із фізики налічуватиме 20 завдань різних форм:
- із вибором однієї правильної відповіді (12 завдань);
- на встановлення відповідності – "логічні пари" (2 завдання);
- відкритої форми з короткою відповіддю (6 завдань).
По 1 тестовому балу нарахують за завдання з вибором однієї правильної відповіді і за кожну правильно визначену "логічну пару" в завданнях на встановлення відповідності. По 2 тестових бали нараховуватимуть за кожну правильну коротку відповідь.
За виконання завдань із фізики можна буде отримати від 0 до 32 балів.
Під час виконання завдань із фізики можна буде користуватися довідковими матеріалами: таблицею "Префікси до одиниць SI" і таблицею значень тригонометричних функцій деяких кутів.
- Хімія
Хімію також можна обрати четвертим предметом на НМТ.
Зміст завдань охоплюватиме 4 розділи:
- загальна хімія;
- неорганічна хімія;
- органічна хімія;
- обчислення в хімії.
Тест із хімії налічуватиме 30 завдань різних форм:
- із вибором однієї правильної відповіді (22 завдання);
- на встановлення відповідності – "логічні пари" (2 завдання);
- відкритої форми з короткою відповіддю (6 завдань).
По 1 тестовому балу нарахують за завдання з вибором однієї правильної відповіді та кожну правильно визначену "логічну пару" в завданнях на встановлення відповідності. По 2 тестових бали – за кожну правильну коротку відповідь.
За виконання завдань із хімії можна буде отримати від 0 до 40 тестових балів.
Під час виконання завдань із хімії можна буде користуватися довідковими матеріалами:
- Періодичною системою хімічних елементів (короткою і довгою формами);
- таблицями "Розчинність основ, кислот, амфотерних гідроксидів і солей у воді за 20-25 ℃", "Ряд активності металів".