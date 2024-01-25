Цьогорічні абітурієнти вже можуть запам'ятовувати інформацію про кількість завдань із кожного предмета, форми тестових завдань, час на їхнє виконання та схеми нарахування балів.

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Тести з української мови та літератури, історії України, біології, хімії і географії міститимуть по 30 завдань. Із математики й фізики – 22 і 20 тестів відповідно, з іноземних мов (англійської, іспанської, німецької, французької) – по 32.

Завдання мультитесту відповідатимуть змісту програм ЗНО з навчальних предметів.

Які завдання очікують на абітурієнтів

Українська мова

Тести з української мови будуть обов'язковими.

Зміст завдань охоплює такі теми, які вивчають у школі:

фонетика, графіка, орфоепія, орфографія;

лексикологія, фразеологія;

будова слова, словотвір;

морфологія;

синтаксис;

стилістика;

розвиток мовлення.

Розділам "Стилістика" та "Розвиток мовлення" приділять менше уваги через комп’ютерний формат тестування.

Тест з української мови складатиметься з 30 завдань різних форм:

з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох варіантів (10 завдань);

з вибором однієї правильної відповіді з п’яти варіантів (15 завдань);

на встановлення відповідності – "логічні пари" (5 завдань).

Завдання з української мови оцінюватимуть відповідно до схеми нарахування балів, застосовуваної в ЗНО: по 1 тестовому балу – за кожен правильно виконаний тест з вибором однієї правильної відповіді та за кожну правильно визначену "логічну пару" в завданнях на встановлення відповідності.

За виконання завдань з української мови можна буде отримати від 0 до 45 балів.

Результати учасники тестування знатимуть після завершення роботи над НМТ.

Математика

Тестування з математики також буде обов'язковим блоком.

Зміст завдань охоплюватиме всі теми з алгебри й геометрії:

числа і вирази;

рівняння, нерівності і їх системи;

функції;

елементи комбінаторики, початки теорії ймовірностей та елементи математичної статистики;

планіметрія;

стереометрія.

Тест із математики міститиме 22 завдання різних форм:

із вибором однієї правильної відповіді з п’яти варіантів (15 завдань);

на встановлення відповідності – "логічні пари" (3 завдання);

відкритої форми з короткою відповіддю (4 завдання).

Тести не міститимуть завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю.

Завдання з математики оцінюватимуть відповідно до схеми нарахування балів, яку застосовували у ЗНО: по 1 тестовому балу буде нараховано за кожне завдання з вибором однієї правильної відповіді та за кожну правильно визначену "логічну пару" в завданнях на встановлення відповідності. По 2 тестових бали можна буде отримати за кожну правильну коротку відповідь.

Максимальна кількість балів, яку можна набрати, – 32.

Учасники тестування зможуть користуватися довідковими матеріалами, що містять формули з розділів "Алгебра і початки аналізу", "Елементи комбінаторики, початки теорії ймовірностей та елементи математичної статистики", "Геометрія".

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Історія України

Тестування з історії України також буде обов'язковим блоком НМТ.

Зміст завдань з історії охоплюватиме події, що стосуються подій другої половини XVI – початку ХХІ століття:

Українські землі у складі Речі Посполитої в другій половині XVI століття;

Українські землі у складі Речі Посполитої в першій половині XVII століття;

Національно-визвольна війна українського народу середини XVII століття;

Козацька Україна наприкінці 50 – 80-х років XVII століття;

Українські землі наприкінці XVII – в першій половині XVIII століття;

Українські землі в другій половині XVIII століття;

Українські землі у складі Російської імперії наприкінці XVIII – в першій половині XIX століття;

Українські землі у складі Австрійської імперії наприкінці XVIII – в першій половині XIX століття;

культура України кінця XVIII – першої половини XIX століття;

Українські землі у складі Російської імперії в другій половині XIX століття;

Українські землі у складі Австро-Угорщини в другій половині XIX століття;

культура України в другій половині XIX – на початку XX століття;

Українські землі у складі Російської імперії в 1900 – 1914 років;

Українські землі у складі Австро-Угорщини в 1900 – 1914 років;

Україна в роки Першої світової війни;

початок Української революції;

розгортання Української революції, боротьба за відновлення державності;

встановлення комуністичного тоталітарного режиму в Україні;

утвердження більшовицького тоталітарного режиму в Україні;

Західноукраїнські землі в міжвоєнний період;

Україна в роки Другої світової війни;

Україна в перші повоєнні роки;

Україна в умовах десталінізації;

Україна в період загострення кризи радянської системи;

відновлення незалежності України;

становлення України як незалежної держави;

творення нової України.

Тест з історії України міститиме 30 завдань різних форм:

із вибором однієї правильної відповіді з чотирьох запропонованих варіантів (20 завдань);

на встановлення відповідності – "логічні пари" (4 завдання);

на встановлення послідовності (3 завдання), з вибором трьох відповідей із семи запропонованих варіантів (3 завдання).

По 1 тестовому балу буде нараховано за завдання з вибором однієї правильної відповіді, по 1 тестовому балу – за кожну правильно визначену "логічну пару" в завданнях на встановлення відповідності.

У завданнях на послідовність:

по 3 тестових бали – якщо правильно вказана послідовність усіх подій (явищ, фактів, процесів тощо);

по 2 тестових бали – якщо правильно вказана перша й остання події (перші й останні явища, факти, процеси тощо);

по 1 тестовому балу – якщо правильно вказана або перша, або остання подія (або перше, або останнє явище, або перший, або останній факт, процес тощо);

0 тестових балів – якщо неправильно вказана лише перша й остання події (перші й останні явища, факти, процеси тощо) або відповіді на завдання не буде надано;

по 1 тестовому балу – за кожен правильно вказаний варіант відповіді із трьох можливих при виборі із семи запропонованих варіантів.

За виконання завдань з історії України можна буде отримати від 0 до 54 балів.

За таблицею переведення тестових балів результат переведуть в рейтингову оцінку за шкалою 100 – 200 балів.

Українська література

Українська література буде предметом на вибір.

Зміст завдань з української літератури охоплюватиме такі теми:

усна народна творчість;

давня українська література;

література кінця XVIII – початку XX століття;

література XX століття;

твори українських письменників-емігрантів;

сучасний літературний процес (кінець XX – початок XXI століття).

Кожен розділ програми з української літератури в тесті представлять пропорційно.

Тест налічуватиме 30 завдань різних форм:

із вибором однієї правильної відповіді з п’яти варіантів (25 завдань);

на встановлення відповідності – "логічні пари" (5 завдань).

По 1 тестовому балу нарахують за завдання з вибором однієї правильної відповіді та за кожну правильно визначену "логічну пару" в завданнях на встановлення відповідності.

3а виконання завдань з української літератури можна буде отримати від 0 до 45 балів.

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Біологія

Біологія також буде предметом на вибір.

Зміст завдань охоплюватиме 5 розділів:

вступ, хімічний склад, структура і функціонування клітин, реалізація спадкової інформації;

закономірності спадковості і мінливості;

біорізноманіття;

організм людини як біологічна система;

основи екології і еволюційного вчення.

Тест із біології налічує 30 завдань різних форм:

із вибором однієї правильної відповіді (24 завдання);

на встановлення відповідності – логічні пари" (4 завдання);

з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей (2 завдання).

По 1 тестовому балу нарахують за завдання з вибором однієї правильної відповіді та за кожну правильно визначену "логічну пару" в завданнях на встановлення відповідності. Від 0 до 3 тестових балів можна буде отримати за кожен правильно вказаний варіант відповіді з трьох можливих.

За виконання завдань із біології можна буде набрати від 0 до 46 тестових балів.

Географія

Географію також можна буде обрати серед вибіркових предметів.

Зміст завдань охоплюватиме такі розділи:

загальна географія;

географія материків і океанів;

фізична географія України;

населення України та світу;

Україна і світове господарство;

регіони та країни;

глобальні проблеми людства, сталий розвиток.

Тест із географії налічуватиме 30 завдань різних форм:

із вибором однієї правильної відповіді з чотирьох запропонованих варіантів (20 завдань);

відкритої форми з короткою відповіддю (4 завдання);

з вибором трьох відповідей із семи запропонованих варіантів (6 завдань).

По 1 тестовому балу нарахують за завдання з вибором однієї правильної відповіді, по 2 тестових бали – за кожну правильну коротку відповідь. Також по 1 тестовому балу нараховуватимуть за кожен правильно вказаний варіант відповіді із трьох можливих при виборі із семи запропонованих.

За виконання завдань із географії можна буде отримати від 0 до 46 балів.

За таблицею переведення тестових балів результат кожного блоку переведуть в рейтингову оцінку за шкалою 100 – 200 балів.

Іноземна мова

Для проходження НМТ учасники можуть вибрати іноземну мову (англійську, іспанську, німецьку або французьку).

Зміст завдань тестів з іноземної мови міститиме частини "Читання" та "Використання мови".

Тести з іноземних мов (англійської, іспанської, німецької, французької) міститимуть по 32 завдання різних форм:

із вибором однієї правильної відповіді з чотирьох наданих варіантів (5 завдань);

на встановлення відповідності (11 завдань);

заповнення пропусків (16 завдань).

По 1 тестовому балу нараховуватимуть за завдання з вибором однієї правильної відповіді, за кожну правильно встановлену "логічну пару" в завданнях на встановлення відповідності та за кожен правильно вказаний варіант на заповнення пропусків у тексті.

За виконання завдань з іноземної мови можна буде отримати від 0 до 32 балів.

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Фізика

Фізика також є предметом на вибір.

Зміст завдань охоплюватиме 5 тематичних розділів:

механіка;

молекулярна фізика та термодинаміка;

електродинаміка;

коливання і хвилі, оптика;

елементи теорії відносності, квантова фізика.

Тест із фізики налічуватиме 20 завдань різних форм:

із вибором однієї правильної відповіді (12 завдань);

на встановлення відповідності – "логічні пари" (2 завдання);

відкритої форми з короткою відповіддю (6 завдань).

По 1 тестовому балу нарахують за завдання з вибором однієї правильної відповіді і за кожну правильно визначену "логічну пару" в завданнях на встановлення відповідності. По 2 тестових бали нараховуватимуть за кожну правильну коротку відповідь.

За виконання завдань із фізики можна буде отримати від 0 до 32 балів.

Під час виконання завдань із фізики можна буде користуватися довідковими матеріалами: таблицею "Префікси до одиниць SI" і таблицею значень тригонометричних функцій деяких кутів.

Хімія

Хімію також можна обрати четвертим предметом на НМТ.

Зміст завдань охоплюватиме 4 розділи:

загальна хімія;

неорганічна хімія;

органічна хімія;

обчислення в хімії.

Тест із хімії налічуватиме 30 завдань різних форм:

із вибором однієї правильної відповіді (22 завдання);

на встановлення відповідності – "логічні пари" (2 завдання);

відкритої форми з короткою відповіддю (6 завдань).

По 1 тестовому балу нарахують за завдання з вибором однієї правильної відповіді та кожну правильно визначену "логічну пару" в завданнях на встановлення відповідності. По 2 тестових бали – за кожну правильну коротку відповідь.

За виконання завдань із хімії можна буде отримати від 0 до 40 тестових балів.

Під час виконання завдань із хімії можна буде користуватися довідковими матеріалами:

Періодичною системою хімічних елементів (короткою і довгою формами);

таблицями "Розчинність основ, кислот, амфотерних гідроксидів і солей у воді за 20-25 ℃", "Ряд активності металів".

Зауважимо! В УЦОЯО також найближчим часом оприлюднять демонстраційні варіанти тестів НМТ з усіх предметів.