Про це заявила очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко. І акцентувала, що типи завдань з усіх предметів не відрізняються від типів завдань ЗНО минулих років.

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Чи змінять структуру НМТ-2024

Вакуленко зазначила: якщо цьогорічні абітурієнти вже виконували минулорічні демонстраційні тести, то ознайомилися зі структурою тестів.

Жодних змін у структурі тестування не буде,

– акцентувала вона.

І розповіла, що залежно від предмета, учасники мультитесту працюватимуть із такими завданнями:

з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох або п'яти варіантів;

з вибором трьох правильних відповідей з семи варіантів або трьох груп варіантів;

на встановлення відповідності або послідовності;

на заповнення пропусків у тексті та завданнями відкритої форми з короткою відповіддю.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Ці всі завдання раніше були в ЗНО, тепер вони є в НМТ. Єдина відмінність – що вони представлені у комп'ютерному форматі,

– уточнила Вакуленко.

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