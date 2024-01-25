Про це заявила очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко. І акцентувала, що типи завдань з усіх предметів не відрізняються від типів завдань ЗНО минулих років.
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Чи змінять структуру НМТ-2024
Вакуленко зазначила: якщо цьогорічні абітурієнти вже виконували минулорічні демонстраційні тести, то ознайомилися зі структурою тестів.
Жодних змін у структурі тестування не буде,
– акцентувала вона.
І розповіла, що залежно від предмета, учасники мультитесту працюватимуть із такими завданнями:
- з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох або п'яти варіантів;
- з вибором трьох правильних відповідей з семи варіантів або трьох груп варіантів;
- на встановлення відповідності або послідовності;
- на заповнення пропусків у тексті та завданнями відкритої форми з короткою відповіддю.
Ці всі завдання раніше були в ЗНО, тепер вони є в НМТ. Єдина відмінність – що вони представлені у комп'ютерному форматі,
– уточнила Вакуленко.
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Що варто знати про проведення НМТ у 2024 році
- Цього року основна сесія мультитесту розпочнеться у травні.
- Реєстрація натомість стартує у березні.
- Дати будуть відомі згодом.
- А от дати проведення НМТ не оприлюднять з міркувань безпеки.
- Учасники отримають повідомлення напередодні мультитесту в електронному кабінеті.
- НМТ цього року міститиме 4 предмети, 3 з яких будуть обов'язковими.