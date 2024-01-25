Об этом заявила руководительница Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко. И акцентировала, что типы заданий по всем предметам не отличаются от типов заданий ВНО прошлых лет.
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Изменят ли структуру НМТ-2024
Вакуленко отметила: если нынешние абитуриенты уже выполняли прошлогодние демонстрационные тесты, то ознакомились со структурой тестов.
Никаких изменений в структуре тестирования не будет,
– акцентировала она.
И рассказала, что в зависимости от предмета, участники мультитеста будут работать с такими заданиями:
- с выбором одного правильного ответа из четырех или пяти вариантов;
- с выбором трех правильных ответов из семи вариантов или трех групп вариантов;
- на установление соответствия или последовательности;
- на заполнение пропусков в тексте и заданиями открытой формы с коротким ответом.
Эти все задания раньше были в ВНО, теперь они есть в НМТ. Единственное отличие – что они представлены в компьютерном формате,
– уточнила Вакуленко.
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Что стоит знать о проведении НМТ в 2024 году
- В этом году основная сессия мультитеста начнется в мае.
- Регистрация вместо этого стартует в марте.
- Даты будут известны позже.
- А вот даты проведения НМТ не обнародуют из соображений безопасности.
- Участники получат сообщение накануне мультитеста в электронном кабинете.
- НМТ в этом году будет содержать 4 предмета, 3 из которых будут обязательными.