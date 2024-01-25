Об этом заявила руководительница Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко. И акцентировала, что типы заданий по всем предметам не отличаются от типов заданий ВНО прошлых лет.

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Изменят ли структуру НМТ-2024

Вакуленко отметила: если нынешние абитуриенты уже выполняли прошлогодние демонстрационные тесты, то ознакомились со структурой тестов.

Никаких изменений в структуре тестирования не будет,

– акцентировала она.

И рассказала, что в зависимости от предмета, участники мультитеста будут работать с такими заданиями:

с выбором одного правильного ответа из четырех или пяти вариантов;

с выбором трех правильных ответов из семи вариантов или трех групп вариантов;

на установление соответствия или последовательности;

на заполнение пропусков в тексте и заданиями открытой формы с коротким ответом.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Эти все задания раньше были в ВНО, теперь они есть в НМТ. Единственное отличие – что они представлены в компьютерном формате,

– уточнила Вакуленко.

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