Об этом заявила руководительница Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко. И акцентировала, что типы заданий по всем предметам не отличаются от типов заданий ВНО прошлых лет.

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Изменят ли структуру НМТ-2024

Вакуленко отметила: если нынешние абитуриенты уже выполняли прошлогодние демонстрационные тесты, то ознакомились со структурой тестов.

Никаких изменений в структуре тестирования не будет,
– акцентировала она.

И рассказала, что в зависимости от предмета, участники мультитеста будут работать с такими заданиями:

  • с выбором одного правильного ответа из четырех или пяти вариантов;
  • с выбором трех правильных ответов из семи вариантов или трех групп вариантов;
  • на установление соответствия или последовательности;
  • на заполнение пропусков в тексте и заданиями открытой формы с коротким ответом.

Эти все задания раньше были в ВНО, теперь они есть в НМТ. Единственное отличие – что они представлены в компьютерном формате,
– уточнила Вакуленко.

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Что стоит знать о проведении НМТ в 2024 году

  • В этом году основная сессия мультитеста начнется в мае.
  • Регистрация вместо этого стартует в марте.
  • Даты будут известны позже.
  • А вот даты проведения НМТ не обнародуют из соображений безопасности.
  • Участники получат сообщение накануне мультитеста в электронном кабинете.
  • НМТ в этом году будет содержать 4 предмета, 3 из которых будут обязательными.