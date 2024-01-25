Про це вказано у наказі Міносвіти України. НМТ відбудеться у формі комп'ютерного тестування.

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Відома дата старту НМТ у 2024 році

Вступні іспити у межах основної і додаткової сесії триватимуть до 19 липня.

Учасники НМТ складатимуть іспит з чотирьох предметів протягом 240 хвилин. Тестування відбудеться в один день. При цьому мультитест передбачає наявність двох блоків, на які передбачено по 120 хвилин, та перерву між ними тривалістю 20 хвилин.

Перший блок мультитесту міститиме завдання з української мови та математики, другий – завдання з історії України та вибіркового предмета.

Зауважимо, що обов'язковими предметами на НМТ-2024 будуть:

  • укаїнська мова;
  • математика;
  • історія України.

Четвертий предмет для складання учасники зможуть вибрати під час реєстрації для участі в НМТ з такого переліку:

  • українська література;
  • біологія;
  • географія;
  • хімія;
  • фізика;
  • англійська, німецька, французька або іспанська мова.

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Раніше ми також розповідали, коли стартує реєстрація на мультитест.