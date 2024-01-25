Про це вказано у наказі Міносвіти України. НМТ відбудеться у формі комп'ютерного тестування.
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Відома дата старту НМТ у 2024 році
Вступні іспити у межах основної і додаткової сесії триватимуть до 19 липня.
Учасники НМТ складатимуть іспит з чотирьох предметів протягом 240 хвилин. Тестування відбудеться в один день. При цьому мультитест передбачає наявність двох блоків, на які передбачено по 120 хвилин, та перерву між ними тривалістю 20 хвилин.
Перший блок мультитесту міститиме завдання з української мови та математики, другий – завдання з історії України та вибіркового предмета.
Зауважимо, що обов'язковими предметами на НМТ-2024 будуть:
- укаїнська мова;
- математика;
- історія України.
Четвертий предмет для складання учасники зможуть вибрати під час реєстрації для участі в НМТ з такого переліку:
- українська література;
- біологія;
- географія;
- хімія;
- фізика;
- англійська, німецька, французька або іспанська мова.
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Раніше ми також розповідали, коли стартує реєстрація на мультитест.