Об этом указано в приказе Минобразования Украины. НМТ состоится в форме компьютерного тестирования.
Смотрите также Изменят ли структуру тестов НМТ в 2024 году
Известна дата старта НМТ в 2024 году
Вступительные экзамены в рамках основной и дополнительной сессии продлятся до 19 июля.
Участники НМТ будут сдавать экзамен по четырем предметам в течение 240 минут. Тестирование состоится в один день. При этом мультитест предусматривает наличие двух блоков, на которые предусмотрено по 120 минут, и перерыв между ними продолжительностью 20 минут.
Первый блок мультитеста будет содержать задания по украинскому языку и математике, второй – задания по истории Украины и выборочного предмета.
Заметим, что обязательными предметами на НМТ-2024 будут:
- украинский язык;
- математика;
- история Украины.
Четвертый предмет для сдачи участники смогут выбрать во время регистрации для участия в УМТ из такого перечня:
- украинская литература;
- биология;
- география;
- химия;
- физика;
- английский, немецкий, французский или испанский язык.
Смотрите также Какие задания будут на НМТ в 2024 году
Ранее мы также рассказывали, когда стартует регистрация на мультитест.