Об этом указано в приказе Минобразования Украины. НМТ состоится в форме компьютерного тестирования.

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Известна дата старта НМТ в 2024 году

Вступительные экзамены в рамках основной и дополнительной сессии продлятся до 19 июля.

Участники НМТ будут сдавать экзамен по четырем предметам в течение 240 минут. Тестирование состоится в один день. При этом мультитест предусматривает наличие двух блоков, на которые предусмотрено по 120 минут, и перерыв между ними продолжительностью 20 минут.

Первый блок мультитеста будет содержать задания по украинскому языку и математике, второй – задания по истории Украины и выборочного предмета.

Дистанційна школа "Оптіма" увійшла у рейтинг найкращих освітніх закладів України за результатами НМТ-2023 року. Це ще раз підкреслює високу якість навчання та ефективність підходів, що використовують викладачі школи.

Заметим, что обязательными предметами на НМТ-2024 будут:

украинский язык;

математика;

история Украины.

Четвертый предмет для сдачи участники смогут выбрать во время регистрации для участия в УМТ из такого перечня:

украинская литература;

биология;

география;

химия;

физика;

английский, немецкий, французский или испанский язык.

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Ранее мы также рассказывали, когда стартует регистрация на мультитест.