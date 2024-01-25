Нынешние абитуриенты уже могут запоминать информацию о количестве заданий по каждому предмету, формы тестовых заданий, время на их выполнение и схемы начисления баллов.
Смотрите также Минобразования назвало дату старта НМТ в 2024 году
УЦОКО согласовал характеристики тестов НМТ-2024
Тесты по украинскому языку и литературе, истории Украины, биологии, химии и географии будут содержать по 30 заданий. По математике и физике – 22 и 20 тестов соответственно, по иностранным языкам (английскому, испанскому, немецкому, французскому) – по 32.
Задания мультитеста будут соответствовать содержанию программ ВНО по учебным предметам.
Какие задания ожидают абитуриентов
- Украинский язык
Тесты по украинскому языку будут обязательными.
Содержание заданий охватывает такие темы, которые изучают в школе:
- фонетика, графика, орфоэпия, орфография;
- лексикология, фразеология;
- строение слова, словообразование;
- морфология;
- синтаксис;
- стилистика;
- развитие речи.
Разделам "Стилистика" и "Развитие речи" уделят меньше внимания из-за компьютерного формата тестирования.
Тест по украинскому языку будет состоять из 30 заданий различных форм:
- с выбором одного правильного ответа из четырех вариантов (10 заданий);
- с выбором одного правильного ответа из пяти вариантов (15 заданий);
- на установление соответствия – "логические пары" (5 заданий).
Задания по украинскому языку будут оценивать в соответствии со схемой начисления баллов, применяемой в ВНО: по 1 тестовому баллу – за каждый правильно выполненный тест с выбором одного правильного ответа и за каждую правильно определенную "логическую пару" в заданиях на установление соответствия.
За выполнение заданий по украинскому языку можно будет получить от 0 до 45 баллов.
Результаты участники тестирования будут знать после завершения работы над НМТ.
- Математика
Тестирование по математике также будет обязательным блоком.
Содержание заданий будет охватывать все темы по алгебре и геометрии:
- числа и выражения;
- уравнения, неравенства и их системы;
- функции;
- элементы комбинаторики, начала теории вероятностей и элементы математической статистики;
- планиметрия;
- стереометрия.
Тест по математике будет содержать 22 задания различных форм:
- с выбором одного правильного ответа из пяти вариантов (15 заданий);
- на установление соответствия – "логические пары" (3 задания);
- открытой формы с коротким ответом (4 задания).
Тесты не будут содержать заданий открытой формы с развернутым ответом.
Задания по математике будут оценивать в соответствии со схемой начисления баллов, которую применяли в ВНО: по 1 тестовому баллу будет начислено за каждое задание с выбором одного правильного ответа и за каждую правильно определенную "логическую пару" в заданиях на установление соответствия. По 2 тестовых балла можно будет получить за каждый правильный короткий ответ.
Максимальное количество баллов, которое можно набрать, – 32.
Участники тестирования смогут пользоваться справочными материалами, содержащими формулы из разделов "Алгебра и начала анализа", "Элементы комбинаторики, начала теории вероятностей и элементы математической статистики", "Геометрия".
Смотрите также Изменят ли структуру тестов НМТ в 2024 году
- История Украины
Тестирование по истории Украины также будет обязательным блоком НМТ.
Содержание заданий по истории будет охватывать события, касающиеся событий второй половины XVI – начала XXI века:
- Украинские земли в составе Речи Посполитой во второй половине XVI века;
- Украинские земли в составе Речи Посполитой в первой половине XVII века;
- Национально-освободительная война украинского народа середины XVII века;
- Казацкая Украина в конце 50 – 80-х годов XVII века;
- Украинские земли в конце XVII – в первой половине XVIII века;
- Украинские земли во второй половине XVIII века;
- Украинские земли в составе Российской империи в конце XVIII – в первой половине XIX века;
- Украинские земли в составе Австрийской империи в конце XVIII – в первой половине XIX века;
- культура Украины конца XVIII – первой половины XIX века;
- Украинские земли в составе Российской империи во второй половине XIX века;
- Украинские земли в составе Австро-Венгрии во второй половине XIX века;
- культура Украины во второй половине XIX – начале XX века;
- Украинские земли в составе Российской империи в 1900 – 1914 годах;
- Украинские земли в составе Австро-Венгрии в 1900 – 1914 годов;
- Украина в годы Первой мировой войны;
- начало Украинской революции;
- развертывание Украинской революции, борьба за восстановление государственности;
- установление коммунистического тоталитарного режима в Украине;
- утверждение большевистского тоталитарного режима в Украине;
- Западноукраинские земли в межвоенный период;
- Украина в годы Второй мировой войны;
- Украина в первые послевоенные годы;
- Украина в условиях десталинизации;
- Украина в период обострения кризиса советской системы;
- восстановление независимости Украины;
- становление Украины как независимого государства;
- создание новой Украины.
Тест по истории Украины будет содержать 30 заданий различных форм:
- с выбором одного правильного ответа из четырех предложенных вариантов (20 заданий);
- на установление соответствия – "логические пары" (4 задания);
- на установление последовательности (3 задания), с выбором трех ответов из семи предложенных вариантов (3 задания).
По 1 тестовому баллу будет начислено за задания с выбором одного правильного ответа, по 1 тестовому баллу – за каждую правильно определенную "логическую пару" в заданиях на установление соответствия.
В заданиях на последовательность:
- по 3 тестовых балла – если правильно указана последовательность всех событий (явлений, фактов, процессов и т.д.);
- по 2 тестовых балла – если правильно указано первое и последнее события (первые и последние явления, факты, процессы и т.д.);
- по 1 тестовому баллу – если правильно указано или первое, или последнее событие (или первое, или последнее явление, или первый, или последний факт, процесс и т.д.);
- 0 тестовых баллов – если неправильно указано только первое и последнее события (первые и последние явления, факты, процессы и т.д.) или ответ на задание не будет предоставлен;
- по 1 тестовому баллу – за каждый правильно указанный вариант ответа из трех возможных при выборе из семи предложенных вариантов.
За выполнение заданий по истории Украины можно будет получить от 0 до 54 баллов.
По таблице перевода тестовых баллов результат переведут в рейтинговую оценку по шкале 100 – 200 баллов.
- Украинская литература
Украинская литература будет предметом на выбор.
Содержание заданий по украинской литературе будет охватывать следующие темы:
- устное народное творчество;
- древняя украинская литература;
- литература конца XVIII – начала XX века;
- литература XX века;
- произведения украинских писателей-эмигрантов;
- современный литературный процесс (конец XX – начало XXI века).
Каждый раздел программы по украинской литературе в тесте представят пропорционально.
Тест будет насчитывать 30 заданий различных форм:
- с выбором одного правильного ответа из пяти вариантов (25 заданий);
- на установление соответствия – "логические пары" (5 заданий).
По 1 тестовому баллу начислят за задания с выбором одного правильного ответа и за каждую правильно определенную "логическую пару" в заданиях на установление соответствия.
3а выполнение заданий по украинской литературе можно будет получить от 0 до 45 баллов.
Смотрите также За участниками НМТ во время сдачи экзамена будут "наблюдать" камеры
- Биология
Биология также будет предметом на выбор.
Содержание заданий будет охватывать 5 разделов:
- вступление, химический состав, структура и функционирование клеток, реализация наследственной информации;
- закономерности наследственности и изменчивости;
- биоразнообразие;
- организм человека как биологическая система;
- основы экологии и эволюционного учения.
Тест по биологии насчитывает 30 заданий различных форм:
- с выбором одного правильного ответа (24 задания);
- на установление соответствия – логические пары" (4 задания);
- с выбором трех правильных ответов из трех групп предложенных вариантов ответов (2 задания).
По 1 тестовому баллу начислят за задания с выбором одного правильного ответа и за каждую правильно определенную "логическую пару" в заданиях на установление соответствия. От 0 до 3 тестовых баллов можно будет получить за каждый правильно указанный вариант ответа из трех возможных.
За выполнение заданий по биологии можно будет набрать от 0 до 46 тестовых баллов.
- География
Географию также можно будет выбрать среди выборочных предметов.
Содержание заданий будет охватывать следующие разделы:
- общая география;
- география материков и океанов;
- физическая география Украины;
- население Украины и мира;
- Украина и мировое хозяйство;
- регионы и страны;
- глобальные проблемы человечества, устойчивое развитие.
Тест по географии будет насчитывать 30 заданий различных форм:
- с выбором одного правильного ответа из четырех предложенных вариантов (20 заданий);
- открытой формы с коротким ответом (4 задания);
- с выбором трех ответов из семи предложенных вариантов (6 заданий).
По 1 тестовому баллу начислят за задания с выбором одного правильного ответа, по 2 тестовых балла – за каждый правильный короткий ответ. Также по 1 тестовому баллу будут начислять за каждый правильно указанный вариант ответа из трех возможных при выборе из семи предложенных.
За выполнение заданий по географии можно будет получить от 0 до 46 баллов.
По таблице перевода тестовых баллов результат каждого блока переведут в рейтинговую оценку по шкале 100 – 200 баллов.
- Иностранный язык
Для прохождения НМТ участники могут выбрать иностранный язык (английский, испанский, немецкий или французский).
Содержание заданий тестов по иностранному языку будет содержать части "Чтение" и "Использование языка".
Тесты по иностранным языкам (английскому, испанскому, немецкому, французскому) будут содержать по 32 задания различных форм:
- с выбором одного правильного ответа из четырех предоставленных вариантов (5 заданий);
- на установление соответствия (11 заданий);
- заполнение пропусков (16 заданий).
По 1 тестовому баллу будут начислять за задания с выбором одного правильного ответа, за каждую правильно установленную "логическую пару" в заданиях на установление соответствия и за каждый правильно указанный вариант на заполнение пропусков в тексте.
За выполнение заданий по иностранному языку можно будет получить от 0 до 32 баллов.
Смотрите также Вскоре стартует регистрация для участия в НМТ-2024
- Физика
Физика также является предметом на выбор.
Содержание заданий будет охватывать 5 тематических разделов:
- механика;
- молекулярная физика и термодинамика;
- электродинамика;
- колебания и волны, оптика оптика;
- элементы теории относительности, квантовая физика.
Тест по физике будет насчитывать 20 заданий различных форм:
- с выбором одного правильного ответа (12 заданий);
- на установление соответствия – "логические пары" (2 задания);
- открытой формы с коротким ответом (6 заданий).
По 1 тестовому баллу начислят за задания с выбором одного правильного ответа и за каждую правильно определенную "логическую пару" в заданиях на установление соответствия. По 2 тестовых балла будут начислять за каждый правильный короткий ответ.
За выполнение заданий по физике можно будет получить от 0 до 32 баллов.
Во время выполнения заданий по физике можно будет пользоваться справочными материалами: таблицей "Приставки к единицам SI" и таблицей значений тригонометрических функций некоторых углов.
- Химия
Химию также можно выбрать четвертым предметом на НМТ.
Содержание заданий будет охватывать 4 раздела:
- общая химия;
- неорганическая химия;
- органическая химия;
- вычисления в химии.
Тест по химии будет насчитывать 30 заданий различных форм:
- с выбором одного правильного ответа (22 задания);
- на установление соответствия – "логические пары" (2 задания);
- открытой формы с коротким ответом (6 заданий).
По 1 тестовому баллу начислят за задания с выбором одного правильного ответа и каждую правильно определенную "логическую пару" в заданиях на установление соответствия. По 2 тестовых балла – за каждый правильный короткий ответ.
За выполнение заданий по химии можно будет получить от 0 до 40 тестовых баллов.
Во время выполнения заданий по химии можно будет пользоваться справочными материалами:
- Периодической системой химических элементов (короткой и длинной формами);
- таблицами "Растворимость оснований, кислот, амфотерных гидроксидов и солей в воде при 20-25 ℃", "Ряд активности металлов".