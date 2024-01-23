Об этом заявила глава Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко. И поведала детали.

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Центры, где будет проходить НМТ, оборудуют камерами

Вакуленко отметила, что в УЦОКО надеются на то, что организаторы на местах смогут обеспечить камеры абсолютно во всех экзаменационных центрах. И на то, что этих камер будет несколько в одной аудитории.

Также в Украинском центре оценивания качества образования надеются, что в течение того времени, когда будут проверять знания участников мультитеста, за каждой аудиторией будут "наблюдать" камеры.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Поэтому Вакуленко советует участникам мультитеста не пытаться списать.

Она также напомнила, что в прошлом году зафиксировали случаи недобропорядочности отдельных участников НМТ и отменили им результаты мультитеста. Так, списывание сделало невозможным этим лицам право на поступление в вузы.

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