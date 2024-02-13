Вони будуть зручними для тих, у кого повільний інтернет або хто не має змоги працювати впродовж тривалого часу. Наприкінці кожного тесту також є правильні відповіді, аби одразу перевірити себе.
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З'явилися демоваріанти тестів НМТ-2024
Під час проходження демонстраційного тесту, як і на реальному тестуванні можна вибирати послідовність виконання завдань. Також повертатися до іншого завдання, змінювати варіант відповіді.
Під час виконання завдань можна скористатися "Довідковими матеріалами" з математики, фізики та хімії. На виконання демоваріантів тестів ви можете витратити стільки часу, скільки бажаєте.
НМТ у 2024 році відбуватиметься протягом одного дня. Триватиме 120 хвилин. Передбачена також перерва у 20 хвилин між двома рівноцінними блоками.
Які предмети будуть на НМТ у 2024 році
Учасникам НМТ-2024 потрібно буде складати чотири предмети: 3 обов'язково та один – на вибір.
Обов'язкові предмети:
- українська мова;
- математика;
- історія України.
Предмети на вибір:
- українська література;
- іноземна мова (англійська, іспанська, німецька, французька);
- біологія;
- фізика;
- хімія;
- географія.
Раніше ми також повідомляли дати проведення національного мультипредметного тесту. Деталі читайте за посиланням.