Тестування відбуватиметься у межах двох сесії: основної та додаткової. Вони триватимуть протягом 14 травня – 19 липня.

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Де відбуватиметься НМТ-2024

Мультитест відбудеться у комп'ютерному форматі у спеціально створених тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Вони діятимуть як в Україні, так і за кордоном – у різних країнах.

Центри створять на базі закладів освіти, які можуть забезпечити проведення НМТ. ТЕЦ мають бути розташовані в окремій будівлі або її частині, ізольованій на час тестування. Учасники у час тесту не зможуть вийти за певний периметр аж до завершення іспиту. Навіть у час 20-хвилинної перерви.

Вимоги до ТЕЦ

Будівлі, споруди та приміщення, у яких створять ТЕЦ, мають бути доступні. У них або неподалік також мають бути розташовані укриття.

У приміщенні, де розміщено ТЕЦ, мають бути:

аудиторії з робочими місцями для учасників мультитесту;

робоче місце відповідального за пункт проведення оцінювання, облаштоване ПК, під'єднаним до інтернету, принтером, сканером;

резервний(і) ПК, встановлений(і) зазвичай в останній аудиторії та під'єднаний(і) до інтернету з позначкою "Резерв";

робоче місце медика;

приміщення для перебування учасників НМТ під час перерви.

Наповнюваність одного екзаменаційного центру під час іспиту здебільшого становить від 30 до 60 учасників НМТ.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Які є вимоги до аудиторії

У кожній аудиторії тимчасового екзаменаційного центру мають бути:

від 10 до 20 робочих місць для учасників НМТ, облаштованих ПК, під'єднаними до інтернету;

робоче місце старшого інструктора, облаштоване ПК, під'єднане до інтернету;

місце для інструктора;

місце для особистих речей учасників НМТ (стіл, стільці тощо).

Аудиторії також обладнають камерами відеоспостереження.

Відповідальними за підготовку приміщень ТЕЦ є керівник відповідного закладу освіти та відповідальний за центр.

Як дізнатись місце проходження НМТ

Інформацію про те, у якому саме тимчасовому екзаменаційному центрі учасник проходитиме тестування, він дізнається у своєму електронному кабінеті не пізніше, ніж за десять календарних днів до початку проведення основної сесії НМТ. Також туди надішлють дані про дату і час проходження мультитесту, які будуть зазначені в запрошенні для участі у тесті.

Учасники отримають запрошення не пізніше ніж за три календарні дні до початку проведення додаткової сесії.