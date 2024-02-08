Тестування відбуватиметься у межах двох сесії: основної та додаткової. Вони триватимуть протягом 14 травня – 19 липня.
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Де відбуватиметься НМТ-2024
Мультитест відбудеться у комп'ютерному форматі у спеціально створених тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Вони діятимуть як в Україні, так і за кордоном – у різних країнах.
Центри створять на базі закладів освіти, які можуть забезпечити проведення НМТ. ТЕЦ мають бути розташовані в окремій будівлі або її частині, ізольованій на час тестування. Учасники у час тесту не зможуть вийти за певний периметр аж до завершення іспиту. Навіть у час 20-хвилинної перерви.
Вимоги до ТЕЦ
Будівлі, споруди та приміщення, у яких створять ТЕЦ, мають бути доступні. У них або неподалік також мають бути розташовані укриття.
У приміщенні, де розміщено ТЕЦ, мають бути:
- аудиторії з робочими місцями для учасників мультитесту;
- робоче місце відповідального за пункт проведення оцінювання, облаштоване ПК, під'єднаним до інтернету, принтером, сканером;
- резервний(і) ПК, встановлений(і) зазвичай в останній аудиторії та під'єднаний(і) до інтернету з позначкою "Резерв";
- робоче місце медика;
- приміщення для перебування учасників НМТ під час перерви.
Наповнюваність одного екзаменаційного центру під час іспиту здебільшого становить від 30 до 60 учасників НМТ.
Які є вимоги до аудиторії
У кожній аудиторії тимчасового екзаменаційного центру мають бути:
- від 10 до 20 робочих місць для учасників НМТ, облаштованих ПК, під'єднаними до інтернету;
- робоче місце старшого інструктора, облаштоване ПК, під'єднане до інтернету;
- місце для інструктора;
- місце для особистих речей учасників НМТ (стіл, стільці тощо).
Аудиторії також обладнають камерами відеоспостереження.
Відповідальними за підготовку приміщень ТЕЦ є керівник відповідного закладу освіти та відповідальний за центр.
Як дізнатись місце проходження НМТ
Інформацію про те, у якому саме тимчасовому екзаменаційному центрі учасник проходитиме тестування, він дізнається у своєму електронному кабінеті не пізніше, ніж за десять календарних днів до початку проведення основної сесії НМТ. Також туди надішлють дані про дату і час проходження мультитесту, які будуть зазначені в запрошенні для участі у тесті.
Учасники отримають запрошення не пізніше ніж за три календарні дні до початку проведення додаткової сесії.