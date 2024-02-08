Тестирование будет проходить в рамках двух сессий: основной и дополнительной. Они продлятся в течение 14 мая – 19 июля.

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Где будет проходить НМТ-2024

Мультитест состоится в компьютерном формате в специально созданных временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Они будут действовать как в Украине, так и за рубежом – в разных странах.

Центры создадут на базе учебных заведений, которые могут обеспечить проведение НМТ. ТЭЦ должны быть расположены в отдельном здании или его части, изолированной на время тестирования. Участники во время теста не смогут выйти за определенный периметр до завершения экзамена. Даже во время 20-минутного перерыва.

Требования к ТЭЦ

Здания, сооружения и помещения, в которых создадут ТЭЦ, должны быть доступны. В них или неподалеку также должны быть расположены укрытия.

В помещении, где размещено ТЭЦ, должны быть:

аудитории с рабочими местами для участников мультитеста;

рабочее место ответственного за пункт проведения оценивания, обустроенное ПК, подключенным к интернету, принтером, сканером;

резервный(ые) ПК, установлен(ы) обычно в последней аудитории и подключен(ы) к интернету с пометкой "Резерв";

рабочее место медика;

помещение для пребывания участников НМТ во время перерыва.

Наполняемость одного экзаменационного центра во время экзамена в основном составляет от 30 до 60 участников НМТ.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Какие есть требования к аудитории

В каждой аудитории временного экзаменационного центра должны быть:

от 10 до 20 рабочих мест для участников НМТ, оборудованных ПК, подключенными к интернету;

рабочее место старшего инструктора, оборудованное ПК, подключенное к интернету;

место для инструктора;

место для личных вещей участников НМТ (стол, стулья и т.д.).

Аудитории также оборудуют камерами видеонаблюдения.

Ответственными за подготовку помещений ТЭЦ являются руководитель соответствующего учебного заведения и ответственный за центр.

Как узнать место прохождения НМТ

Информацию о том, в каком именно временном экзаменационном центре участник будет проходить тестирование, он узнает в своем электронном кабинете не позднее, чем за десять календарных дней до начала проведения основной сессии НМТ. Также туда пришлют данные о дате и времени прохождения мультитеста, которые будут указаны в приглашении для участия в тесте.

Участники получат приглашение не позднее чем за три календарных дня до начала проведения дополнительной сессии.