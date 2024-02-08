Тестирование будет проходить в рамках двух сессий: основной и дополнительной. Они продлятся в течение 14 мая – 19 июля.
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Где будет проходить НМТ-2024
Мультитест состоится в компьютерном формате в специально созданных временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Они будут действовать как в Украине, так и за рубежом – в разных странах.
Центры создадут на базе учебных заведений, которые могут обеспечить проведение НМТ. ТЭЦ должны быть расположены в отдельном здании или его части, изолированной на время тестирования. Участники во время теста не смогут выйти за определенный периметр до завершения экзамена. Даже во время 20-минутного перерыва.
Требования к ТЭЦ
Здания, сооружения и помещения, в которых создадут ТЭЦ, должны быть доступны. В них или неподалеку также должны быть расположены укрытия.
В помещении, где размещено ТЭЦ, должны быть:
- аудитории с рабочими местами для участников мультитеста;
- рабочее место ответственного за пункт проведения оценивания, обустроенное ПК, подключенным к интернету, принтером, сканером;
- резервный(ые) ПК, установлен(ы) обычно в последней аудитории и подключен(ы) к интернету с пометкой "Резерв";
- рабочее место медика;
- помещение для пребывания участников НМТ во время перерыва.
Наполняемость одного экзаменационного центра во время экзамена в основном составляет от 30 до 60 участников НМТ.
Какие есть требования к аудитории
В каждой аудитории временного экзаменационного центра должны быть:
- от 10 до 20 рабочих мест для участников НМТ, оборудованных ПК, подключенными к интернету;
- рабочее место старшего инструктора, оборудованное ПК, подключенное к интернету;
- место для инструктора;
- место для личных вещей участников НМТ (стол, стулья и т.д.).
Аудитории также оборудуют камерами видеонаблюдения.
Ответственными за подготовку помещений ТЭЦ являются руководитель соответствующего учебного заведения и ответственный за центр.
Как узнать место прохождения НМТ
Информацию о том, в каком именно временном экзаменационном центре участник будет проходить тестирование, он узнает в своем электронном кабинете не позднее, чем за десять календарных дней до начала проведения основной сессии НМТ. Также туда пришлют данные о дате и времени прохождения мультитеста, которые будут указаны в приглашении для участия в тесте.
Участники получат приглашение не позднее чем за три календарных дня до начала проведения дополнительной сессии.