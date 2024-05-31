Отсрочку от мобилизации могут получить не только студенты украинских, но и иностранных вузов. Как им подтвердить свое право на отсрочку от мобилизации, рассказал юрист Дмитрий Дончак.

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Документы для отсрочки нужно подавать лично

Юрист отметил, что для подтверждения обучения нужна справка, сформированную в Единой государственной электронной базе по вопросам образования. Впрочем, данные из иностранных вузов не подтягиваются в этот реестр, но это не значит, что студенты этих университетов не имеют отсрочки.

По словам Дмитрия Дончака, хотя и косвенно, но закон допускает возможность предоставить справку из вуза, вместо справки из ЕГЭБО.

Пакет документов об отсрочке от мобилизации нужно подавать только лично. После этого специально созданные комиссии при ТЦК изучат предоставленные документы, и вынесут свое решение о предоставлении или отказе отсрочки.

Какие документы нужны для получения отсрочки

Чтобы подать заявление на получение отсрочки от мобилизации, студентам иностранных ВУЗов нужно:

получить в учебном заведении справку об обучении на дневной форме;

перевести ее на украинский язык;

заверить этот перевод у нотариуса;

написать заявление об отсрочке;

лично занести весь пакет документов в ТЦК.

"Комиссия обязана рассмотреть полученные на рассмотрение заявление и документы, подтверждающие право на отсрочку, в течение семи дней с даты поступления, но не позднее чем в течение следующего дня с даты получения информации на запросы в органы государственной власти", – отмечает юрист.

Затем комиссия принимает решение о предоставлении или отказе в предоставлении отсрочки. Ее решение оформляется протоколом.

О решении комиссии сообщается телефоном или по электронной почте и, как отмечает Дончак, не позднее следующего дня после его принятия.

"В случае положительного решения лицу предоставляется справка с указанием срока отсрочки. В случае отказа в предоставлении отсрочки его уведомляют письменно с указанием причин отказа. Такое решение может быть обжаловано в судебном порядке", – добавляет юрист.

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