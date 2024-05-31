Відстрочку про мобілізацію можуть отримати не лише студенти українських, але й іноземних ВНЗ. Як їм підтвердити своє право на відстрочку від мобілізації, розповів юрист Дмитро Дончак.

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Документи для відстрочки потрібно подавати особисто

Юрист зауважив, що для підтвердження навчання потрібна довідка, сформовану в Єдиній державній електронній базі з питань освіти. Втім, дані з іноземних ВНЗ не підтягуються в цей реєстр, але це не означає, що студенти цих університетів не мають відстрочки.

За словами Дмитра Дончака, хоча й опосередковано, але закон допускає можливість надати довідку з вишу, замість довідки з ЄДЕБО.

Пакет документів про відстрочку від мобілізації потрібно подавати лише особисто. Після цього спеціально створені комісії при ТЦК вивчать надані документи, і винесуть своє рішення про надання або відмову відстрочки.

Які документи потрібні для отримання відстрочки

Щоб подати заяву на отримання відстрочки від мобілізації, студентам іноземних ВНЗ потрібно:

отримати у навчальному закладі довідку про навчання на денній формі;

перекласти її українською мовою;

засвідчити цей переклад у нотаріуса;

написати заяву про відстрочку;

особисто занести увесь пакет документів у ТЦК.

"Комісія зобов’язана розглянути отримані на розгляд заяву та документи, що підтверджують право на відстрочку, протягом семи днів з дати надходження, але не пізніше ніж протягом наступного дня від дати отримання інформації на запити до органів державної влади", – зазначає юрист.

Потім комісія ухвалює рішення про надання або відмову у наданні відстрочки. Її рішення оформляється протоколом.

Про рішення комісії повідомляється телефоном або електронною поштою і, як зазначає Дончак, не пізніше наступного дня після його ухвалення.

"У разі позитивного рішення особі надається довідка із зазначенням строку відстрочки. У разі відмови у наданні відстрочки її повідомляють письмово із зазначенням причин відмови. Таке рішення може бути оскаржене у судовому порядку", – додає юрист.

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