Тепер для її отримання треба, аби рівень освіти, який здобуває студент, був вищим за раніше здобутий. Правило не стосується лише аспірантів, які здобувають освіту за кошти фізичних або юридичних осіб на умовах контракту.

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Як підтвердити рівень освіти, який здобуваєш

Юрист Дмитро Дончак пояснив, як довести, що особа здобуває рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий у послідовності, визначеній статтею 10 Закону України "Про освіту".

Він каже, що, на жаль, такий алгоритм новим законом не визначений.

Тобто незрозуміло – чи сам військовозобов'язаний повинен надавати такі докази, чи в ТЦК повинні перевірити ваші попередні освіти,

– зауважив юрист.

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Як самостійно перевірити наявність дипломів

При цьому можна самостійно перевірити свої дипломи в базі ЄДЕБО (єдина державна електронна база з питань освіти) за посиланням.

У цій базі можна ввести свої ПІБ, тип документа, номер документа і отримати висновок про його чинність. Але ви не можете там ввести свої ПІБ і переглянути всі свої документи про освіту (хоча теоретично це можливо). Тому поки що доказом є надання вами копій та оригіналів документів про попередню освіту,

– повідомив Дончак.

І додав: можливо, військкомати будуть підключені до цієї бази і зможуть самостійно перевіряти, яку освіту вже здобув військовозобов'язаний.

Поки немає додаткових роз'яснень, юрист порадив при поданні документів в ТЦК надати дипломи та довідки з ЄДЕБО про дійсність цих дипломів.