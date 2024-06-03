Про це в ефірі національного телемарафону розповів заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький.

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Що кажуть у МОН про кількість чоловіків-вступників

Посадовець зазначив, що така ситуація є дещо тривожною, адже вступні іспити для магістратури і аспірантури цього року єдині.

Об'єднаний вступний іспит, на який цього року рекордна кількість осіб... Цього року вже перевищило 200 тисяч з величезною кількістю мужчин старшого віку, які, очевидно, мають свої причини реєструватися та бажати вступити в освітні програми,

– заявив Винницький.

Він зазначив, що зазвичай на такі іспити реєструється переважно 110 – 120 тисяч осіб.

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Міносвіти реагуватиме на цю ситуацію

Міносвіти України зі свого боку реагуватиме на таку ситуацію, зауважив заступник очільника відомства.

Цей іспит буде достатньо жорсткий цього року. Ми хочемо, щоби особи, які хочуть вчитися, дійсно мали право вчитися... Але освіта не має бути засобом уникання конституційного обов'язку, тому буде достатньо жорстка система відбору,

– акцентував посадовець.

Зазначимо, що, відповідно до нового закону про мобілізацію, студенти денної або дуальної форми, які отримують професійну, професійно-технічну, передвищу або вищу освіту, мають право на відстрочку від мобілізації. Це ж стосується докторантів, аспірантів та інтернів. При цьому важливо, аби особа здобувала кожен рівень освіти послідовно.