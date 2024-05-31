Заступник міністра освіти та науки України Андрій Сташків розповів Освіті 24, у яких нових типах закладів освіти навчатимуться учні. А також уточнив особливості реформи.

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Де навчатимуться старшокласники

Посадовець зауважив, що у 2027 році учні, які підуть у 10 клас, матимуть новий тип закладів освіти:

академічні ліцеї;

професійні коледжі.

У цих закладах вони здобуватимуть освіту за новими стандартами. Стандарт, який затвердить найближчим часом Кабмін, передбачатиме нові підходи до організації освітнього процесу.

Тобто старша профільна школа матиме профіль – це окремо визначені навчальні програми, які матимуть ядро, базовий компонент і поглиблене вивчення окремих предметів, а також – певну кількість годин на вибір, коли учень взагалі зможе вибирати сам ті предмети, які він хоче вивчати,

– заявив Сташків.

Це одна особливість. Другою, за словами заступника очільника МОН, стане те, що з'являється додатковий рік.

Це – 10 клас, адаптаційний рік. Учні навчатимуться вже 12 років, а не 11, що в принципі й відбувається у багатьох країнах ЄС та світу, де середню освіту здобувають не 10 – 11 років, а 12, а то й більше,

– уточнив посадовець.

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Школи повинні допомагати обирати професію

У МОН зазначали, що учні в Україні практично не мають впливу на те, що вивчати. За гуманітарними профілями здобувають освіту приблизно 70% учнів. Школам не вистачає матеріально-технічних ресурсів, щоб підвищити якість освіти за природничими та IT-профілями.

Натомість школи повинні допомагати молодим людям робити вибір майбутньої професії. Ринок праці при цьому змінюється, тому країна не може у час війни вкладати кошти в освіту людей, які в майбутньому не працюватимуть за спеціальністю.

Детальніше про основні зміни, цілі, шляхи та дати впровадження цієї реформи читайте у матеріалі Освіти 24 "Реформа профільної середньої освіти: репетитори будуть не потрібні, кількість предметів зменшать" за посиланням.