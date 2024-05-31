Заместитель министра образования и науки Украины Андрей Сташкив рассказал Образованию 24, в каких новых типах учебных заведений будут учиться ученики. А также уточнил особенности реформы.

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Где будут учиться старшеклассники

Чиновник отметил, что в 2027 году ученики, которые пойдут в 10 класс, будут иметь новый тип учебных заведений:

академические лицеи;

профессиональные колледжи.

В этих заведениях они будут получать образование по новым стандартам. Стандарт, который утвердит в ближайшее время Кабмин, предусматривать новые подходы к организации образовательного процесса.

То есть старшая профильная школа будет иметь профиль – это отдельно определенные учебные программы, которые будут иметь ядро, базовый компонент и углубленное изучение отдельных предметов, а также – определенное количество часов на выбор, когда ученик вообще сможет выбирать сам те предметы, которые он хочет изучать,

– заявил Сташкив.

Это одна особенность. Второй, по словам заместителя главы МОН, станет то, что появляется дополнительный год.

Это – 10 класс, адаптационный год. Ученики будут учиться уже 12 лет, а не 11, что в принципе и происходит во многих странах ЕС и мира, где среднее образование получают не 10 – 11 лет, а 12, а то и больше,

– уточнил чиновник.

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Школы должны помогать выбирать профессию

В МОН отмечали, что ученики в Украине практически не имеют влияния на то, что изучать. По гуманитарным профилям получают образование примерно 70% учеников. Школам не хватает материально-технических ресурсов, чтобы повысить качество образования по естественным и IT-профилям.

Но школы должны помогать молодым людям делать выбор будущей профессии. Рынок труда при этом меняется, поэтому страна не может во время войны вкладывать средства в образование людей, которые в будущем не будут работать по специальности.

Подробнее об основных изменениях, целях, путях и датах внедрения этой реформы читайте в материале Образовния 24 "Реформа профильного среднего образования: репетиторы будут не нужны, количество предметов уменьшат по ссылке.