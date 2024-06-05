Зокрема, зміни стосуватимуться вступу на навчання для здобуття ступенів бакалавра, магістра та доктора філософії/доктора мистецтва. Варто зауважити, що ці зміни зумовлені воєнно-політичною ситуацією в країні.

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Які зміни чекають на вступників

Міністерство освіти і науки України оголосило про зміни в порядку прийому на навчання для здобуття ступенів бакалавра, магістра та доктора філософії/доктора мистецтва у 2024 році.

Серед основних нововведень:

Підвищення регіонального коефіцієнта. Заклади вищої освіти, розташовані у прифронтових та прикордонних областях, отримають підвищений регіональний коефіцієнт. Так, виші у Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях отримають коефіцієнт 1,07, а у Дніпропетровській та Полтавській областях, а також Бучанському районі Київської області — 1,04. Для інших регіонів коефіцієнт залишається 1,00.

Заклади вищої освіти, розташовані у прифронтових та прикордонних областях, отримають підвищений регіональний коефіцієнт. Так, виші у Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях отримають коефіцієнт 1,07, а у Дніпропетровській та Полтавській областях, а також Бучанському районі Київської області — 1,04. Для інших регіонів коефіцієнт залишається 1,00. Вступ до магістратури. Для здобуття другої вищої освіти на рівні магістра вступ може відбуватися без ЄВІ та ЄФВВ, лише за іспитами безпосередньо в закладі освіти, за винятком спеціальностей "Право" та "Міжнародне право".

Для здобуття другої вищої освіти на рівні магістра вступ може відбуватися без ЄВІ та ЄФВВ, лише за іспитами безпосередньо в закладі освіти, за винятком спеціальностей "Право" та "Міжнародне право". Вступ до аспірантури. Для здобуття ступеня доктора філософії/доктора мистецтва умовою є успішне складання ЄВІ у 2024 році з оцінкою не менше 150 балів за кожен компонент. Альтернативою може бути складання ЄВІ у 2023 році з оцінкою не менше 130 балів за тест з іноземної мови. Сертифікати, що посвідчують знання іноземної мови, не надають доступу до вступу в аспірантуру у 2024 році.

Які спецумови запроваджено для бакалаврів

Для бакалаврів, які планують вступити на магістратуру, МОН запровадило спеціальні умови.

Такі умови надають наступним категоріям студентів:

студенти, які зареєстровані та проживають на тимчасово окупованій території;

студенти, які живуть в населених пунктах, де станом на 1 липня 2024 року відбувалися активні бойові дії;

студенти, які живуть на тимчасово окупованій території або переселилися з таких територій після 1 січня 2024 року.

Усі ці категорії можуть отримати рекомендацію для зарахування на магістратуру у тому ж закладі, де здобули ступінь бакалавра. Це можливо за спеціальностями, які користуються особливою підтримкою.

Якщо у закладі немає відповідної магістерської програми, студенти можуть подати документи до будь-якого переміщеного закладу вищої освіти або закладу вищої освіти у Запорізькій, Київській, Миколаївській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях.

МОН стурбоване рекордною кількістю чоловіків, які вступають на магістратуру та аспірантуру у 2024 році

2024 року в Україні спостерігається значне збільшення кількості чоловіків, які реєструються на вступні іспити до магістратури та аспірантури. Про це заявив заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький.

"Цього року кількість зареєстрованих вже перевищила 200 тисяч з величезною кількістю мужчин старшого віку, які, очевидно, мають свої причини реєструватися та бажати вступити на освітні програми", – зазначив він.

За словами заступника міністра освіти, зазвичай на такі іспити реєструється 110-120 тисяч осіб. У зв'язку з цією ситуацією, Міносвіти планує посилити вимоги до вступних іспитів.

"Ми хочемо, щоби особи, які хочуть вчитися, дійсно мали право вчитися... Але освіта не має бути засобом уникання конституційного обов'язку, тому буде достатньо жорстка система відбору", – підкреслив Винницький.