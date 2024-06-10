Про це вказано в оновленому Порядку прийому на навчання для здобуття ступенів бакалавра, магістра, доктора філософії / доктора мистецтва у 2024 році.

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Який бал повинні набрати на іспиті вступники в аспірантуру

Так, цьогоріч умовою допуску на навчання для здобуття ступеня доктора філософії / доктора мистецтва є успішне складання ЄВІ з оцінкою за кожний з його компонентів не менше ніж 150 балів.

Майбутній аспірант повинен під час складання блоку ЄВІ з іноземної мови набрати не менше 16 тестових балів. А за блок ТЗНК – не менше 17 тестових балів. Їх згодом переведуть у рейтингову шкалу.

Якщо майбутній аспірант має результати ЄВІ 2023 року, то альтернативним допуском може бути торішній результат з оцінкою за тест з іноземної мови не менше ніж 130 балів.

Зауважимо, що 2024 року на магістратуру й аспірантуру в Україні вступатиме значна кількість чоловіків. У Міносвіти України стривожені такою ситуацією. Заступник міністра Михайло Винницький заявив, що "цього року кількість зареєстрованих вже перевищила 200 тисяч з величезною кількістю мужчин старшого віку, які, очевидно, мають свої причини реєструватися та бажати вступити на освітні програми".

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Чи можна подати сертифікат на знання мови замість іспиту