Тепер у разі вступу в магістратуру на основі вже здобутого ступеня магістра, тобто у разі отримання другої вищої освіти за цим рівнем, вступ може відбуватися без складання ЄВІ та ЄФВВ. Однак не на всі спеціальності.

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МОН дещо змінило правила вступу в магістратуру

Це правило стосується освітніх програм всіх спеціальностей, окрім 081 "Право" і 293 "Міжнародне право".

У такому разі вступникам у магістратуру достатньо буде скласти іспити безпосередньо в закладі освіти.

Також за спеціальними умовами в магістратуру зможуть вступити студенти, які здобули ступінь бакалавра у 2024 році і відповідають таким критеріям:

зареєстровані та проживають на тимчасово окупованій території;

проживають в населених пунктах, де станом на 1 липня 2024 року відбувалися активні бойові дії;

проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з таких територій після 1 січня 2024 року.

Такі вступники можуть отримати рекомендацію для зарахування на магістратуру без складання ЄВІ та ЄФВВ, якщо вступають до того ж вишу, де здобули ступінь бакалавра, за спеціальностями, що мають особливу підтримку.

Якщо ж у цьому ЗВО немає магістерської програми за такою спеціальністю, студенти можуть подати документи до будь-якого переміщеного (тимчасово переміщеного) вишу або закладу вищої освіти в Запорізькій, Київській, Миколаївській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях.