Такие образовательные центры создали на базе колледжей и вузов. Благодаря им поступающие с ВОТ и смогут подать заявления на поступление, даже если у них отсутствуют документы об образовании украинского образца.

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Как абитуриентам с ВОТ поступить в вузы Украины

В таком случае поступающие должны сначала пройти годовое оценивание в уполномоченных школах. Для этого выбранный вуз или колледж, к которому обратится абитуриент, направит абитуриента в прикрепленную школу.

Там абитуриент должен сдать годовое оценивание по таким предметам:

украинский язык;

история Украины.

Если абитуриент не может сдать экзамен очно, он может пройти его как индивидуальное собеседование с видеофиксацией.

После экзамена образовательный центр автоматически получит справку об успешной сдаче годового оценивания от уполномоченной школы.

Сдать годовое оценивание поступающие смогут до 27 сентября включительно.

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Какие документы нужно подать

После того как поступающий сдал годовое оценивание, для поступления он должен подать в образовательный центр такие документы:

заявление;

сертификаты ВНО/НМТ 2021-2024 года (по желанию);

справку о постановке на учет ВПЛ (при наличии);

документ, удостоверяющий личность (или свидетельство о рождении);

4 цветные фото 3х4;

справку об успешном прохождении годового оценивания в уполномоченной школе в год поступления.

Абитуриенты с ВОТ имеют право подать до 5 заявлений только через один образовательный центр.

Подача заявлений для тех абитуриентов, планирующих учиться за бюджетные средства, продлится в течение 19 – 31 июля.



Сроки подачи заявлений абитуриентов в 2024 году / Минобразования Украины

Подача заявлений для поступающих на контракт с возможностью перевода на вакантные бюджетные места продлится дольше – с 19 июля до 23 сентября.

В случае получения рекомендации к зачислению такой абитуриент должен подтвердить выбор места обучения.

Если поступающий не имеет возможности сделать это лично или через наложение КЭП, тогда он должен прислать на электронный адрес образовательного центра сканированные копии вышеупомянутых документов.