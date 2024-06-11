Такі освітні центри створили на базі коледжів та вишів. Завдяки їм вступники з ТОТ і зможуть подати заяви на вступ, навіть якщо в них відсутні документи про освіту українського зразка.

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Як абітурієнтам з ТОТ вступити у виші України

У такому разі вступники повинні спочатку пройти річне оцінювання в уповноважених школах. Для цього обраний виш чи коледж, до якого звернеться вступник, скерує абітурієнта до прикріпленої школи.

Там вступник має скласти річне оцінювання з таких предметів:

українська мова;

історія України.

Якщо вступник не може скласти іспит очно, він може пройти його як індивідуальну співбесіду з відеофіксацією.

Після іспиту освітній центр автоматично отримає довідку про успішне складання річного оцінювання від уповноваженої школи.

Скласти річне оцінювання вступники зможуть до 27 вересня включно.

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Які документи треба подати

Після того як вступник склав річне оцінювання, для вступу він повинен подати в освітній центр такі документи:

заяву;

сертифікати ЗНО/НМТ 2021-2024 року (за бажанням);

довідку про взяття на облік ВПО (за наявності);

документ, що посвідчує особу (або свідоцтво про народження);

4 кольорові фото 3х4;

довідку про успішне проходження річного оцінювання в уповноваженій школі в рік вступу.

Абітурієнти з ТОТ мають право подати до 5 заяв лише через один освітній центр.

Подання заяв для тих вступників, що планують навчатись за бюджетні кошти, триватиме протягом 19 – 31 липня.



Строки подання заяв вступників у 2024 році / Міносвіти України

Подання заяв для вступників на контракт із можливістю переведення на вакантні бюджетні місця триватиме довше – з 19 липня до 23 вересня.

У разі отримання рекомендації до зарахування такий вступник має підтвердити вибір місця навчання.

Якщо вступник не має можливості зробити це особисто або через накладення КЕП, тоді він має надіслати на електронну адресу освітнього центру скановані копії вищезазначених документів.