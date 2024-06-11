О таких изменениях говорится в обновленном Порядке приема на обучение в вузы. Отметим, что региональный коэффициент – это коэффициент, на который умножают конкурсный балл, если абитуриент выбирает вуз, расположенный в определенном регионе.
Смотрите также Часть поступающих в магистратуру может не сдавать экзамены
Как будет действовать региональный коэффициент
Так, для поступающих, которые выберут для поступления ЗВО в Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской областях, конкурсный балл будут умножать на коэффициент 1,07.
Для поступающих в вузы в Днепропетровской, Полтавской областях, а также в Бучанском районе Киевской области применят коэффициент 1,04.
Для поступающих в учреждения высшего образования всех других регионов коэффициент будет равен 1,00.
Ожидается, что из-за применения регионального коэффициента увеличат поддержку вузов, которые расположены на опасных территориях.
Смотрите также "Нам действительно обидно": как будет происходить НМТ во время отключений света
В Украине выросло количество желающих поступать в магистратуру и аспирантуру
- В Украине весьма возросло количество желающих поступать в магистратуру и аспирантуру. В 2024 году цифра больше в 2,5 раза против прошлого года.
- Для участия в основной сессии вступительных экзаменов в магистратуру и аспирантуру зарегистрировалось более 246 тысяч человек.
- 2024 года сдавать единый вступительный экзамен и единое профессиональное вступительное испытание намерены на 146 тысяч человек больше, чем в прошлом году. в 2023 году во время основного и дополнительного периодов регистрации зарегистрировали около 100 тысяч абитуриентов.
- Отметим, что в 2024 году единый вступительный экзамен должны сдавать не только поступающие в магистратуру, но и все будущие аспиранты.