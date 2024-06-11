О таких изменениях говорится в обновленном Порядке приема на обучение в вузы. Отметим, что региональный коэффициент – это коэффициент, на который умножают конкурсный балл, если абитуриент выбирает вуз, расположенный в определенном регионе.

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Как будет действовать региональный коэффициент

Так, для поступающих, которые выберут для поступления ЗВО в Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской областях, конкурсный балл будут умножать на коэффициент 1,07.

Для поступающих в вузы в Днепропетровской, Полтавской областях, а также в Бучанском районе Киевской области применят коэффициент 1,04.

Для поступающих в учреждения высшего образования всех других регионов коэффициент будет равен 1,00.

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Ожидается, что из-за применения регионального коэффициента увеличат поддержку вузов, которые расположены на опасных территориях.

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