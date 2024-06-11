Про такі зміни мовиться в оновленому Порядку прийому на навчання до вишів. Зазначимо, що регіональний коефіцієнт – це коефіцієнт, на який множать конкурсний бал, якщо вступник обирає виш, розташований у певному регіоні.

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Як діятиме регіональний коефіцієнт

Так, для вступників, які оберуть для вступу ЗВО у Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській областях, конкурсний бал множитимуть на коефіцієнт 1,07.

Для вступників до вишів у Дніпропетровській, Полтавській областях, а також у Бучанському районі Київської області застосують коефіцієнт 1,04.

Для вступників до закладів вищої освіти усіх інших регіонів коефіцієнт дорівнюватиме 1,00.

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Очікують, що через застосування регіонального коефіцієнта збільшать підтримку вишів, які розташовані на небезпечних територіях.

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