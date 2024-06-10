В УЦОЯО кажуть, що Міненергетики України та оператори ринку енергопостачання роблять усе можливе, щоб запобігти відключенню світла в тих закладах освіти, де відбувається НМТ. Однак передбачити графік проведення тестування, який враховував би всі відключення, неможливо.

Дивіться також Не втратьте шанс стати студентом: усе, що треба знати про складання НМТ-2024

Як складати НМТ під час відключень світла

В УЦОЯО зазначають: багато тестових центрів під'єднані до тих самих ліній електропостачання, що й інші споживачі. Електрогенератори також не допоможуть повністю розв'язати чинні проблеми, адже залишається питання відсутності інтернет-зв'язку. До того ж доступні в закладах освіти електрогенератори не завжди мають необхідну потужність.

Тож учасник НМТ може подати заяву для участі в додатковій сесії тестування, якщо під час основної сесії через повітряну тривогу, технічні проблеми або відсутність світла він не зможе виконувати тест понад дві з половиною години.

Скористатися своїм правом і взяти участь у додатковій сесії чи чекати початку / продовження / завершення тестування в межах основної сесії – добровільний вибір кожного,

– наголошують в УЦОЯО.

І додають: якщо таке станеться під час додаткової сесії, то вступникам нададуть ще одну можливість для проходження НМТ,

Нам дійсно прикро, що цьогорічним вступникам доводиться проходити через такі випробування, але водночас ми впевнені, що кожен і кожна врешті зможе реалізувати свій шанс на вступ завдяки успішному складанню НМТ. Для цього ми разом з нашими партнерами на всіх рівнях докладемо максимальних зусиль,

– зауважили в УЦОЯО.