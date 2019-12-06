Ефект "Перших ластівок": українські школярі в 6 разів більше телефонують на "гарячу лінію"

Після виходу українського серіалу "Перші ластівки" дитяча "гаряча лінія" отримала в 6 разів більше звернень. В кінці кожної серії на екран виводять контакти лінії.

Про різке збільшення звернень повідомили на своїй сторінці у фейсбук Національна дитяча "гаряча лінія".

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За перше півріччя 2019 року до експертів "гарячої лінії" звернулись близько 6 тисяч підлітків. Після показу серіалу лише протягом одного місяця планку в 6 тисяч звернень було подолано.

Про що серіал "Перші ластівки"?Молодіжний телесеріал українського виробництва, який розповідає про підліткові проблеми. Зокрема дорослішання, прийняття себе, статеву зрілість, формування особистості, знущання однолітків, думки про суїцид і так далі.

Якщо ви або ваша дитина стикались з порушенням прав людини у школі – звернутись за допомогою можна за телефоном: 0 800 500 225. Або написати в інстаграм за адресою @childhotline_ua.

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Часто підлітки стикаються з булінгом, що це?Це агресивна поведінка дітей одне до одного, яка має на меті принизити, залякати і часто супроводжується фізичним насиллям. Окремою формою цькувань серед підлітків називають "кібербулінг". Вона набула поширення з появою мобільних телефонів та інтернету.

Булер може вдаватись до анонімних погроз, дзвінків з мовчанням, переслідування, тролінгу чи просто знімати на відео знущання інших, щоб потім поширити це в мережі.