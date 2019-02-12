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      В Україні суд вперше покарав за булінг: що це таке

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      В Україні суд вперше оштрафував батьків за булінг, який скоювала їхня дитина
      В Україні суд вперше оштрафував батьків за булінг, який скоювала їхня дитина / Ілюстративне фото

      Суд Борисполя 11 лютого виніс перше в України рішення у справі про булінг (агресивну поведінка дітей одне до одного). Суд оштрафував батьків винуватої неповнолітньої за її протиправні дії щодо ровесників у навчальному закладі.

      За фактом булінгу було складено протокол про адміністративне правопорушення та скеровано на розгляд до суду, повідомила у Facebook нардеп від фракції "Блок Петра Порошенка" Оксана Білозір.

      Читайте також: Що таке булінг, його види і як з ним боротись в школах України

      "Суд, власне, і встановив факт булінгу, тобто дії психологічного та сексуального насильства із застосуванням засобів електронних комунікацій, що проявилось у висвітленні непристойних фото у мережі Instagram, в результаті чого могла бути завдана шкода психічному здоров'ю потерпілої", – написала політик.

      На засіданні суду матір неповнолітньої визнала вину у скоєному та просила суворо не карати.

      Так, суд наклав на батьків винної дівчини штраф у розмірі 850 гривень та судовий збір у розмірі 384 гривні.

      Що таке булінг? Це агресивна поведінка дітей одне до одного, яка має на меті принизити, залякати і часто супроводжується фізичним насиллям. Окремою формою цькувань серед підлітків називають "кібербулінг". Вона набула поширення з появою мобільних телефонів та інтернету. У цьому випадку "зброєю" булера стають соціальні мережі, форуми, чати чи мобільні телефони тощо. Булер може вдаватись до анонімних погроз, дзвінків з мовчанням, переслідування, тролінгу чи просто знімати на відео знущання інших, щоб потім поширити це в мережі.

      У грудні 2018 року Верховна Рада схвалила закон щодо протидії булінгу. Він передбачає накладення штрафів за цькування у закладах освіти. Згодом цей закон підписав президент Петро Порошенко, а 19 січня документ набув чинності.

      Згідно з законом, за булінг в Україні карають штрафом у розмірі 850-1700 гривень або громадськими роботами на 20-40 годин.

      Для групи осіб, які знущаються з інших, і для порушника, який займається цькуванням неодноразово впродовж року, покарання будуть жорсткішими – штраф у 1700-3400 гривень або громадські роботи на термін 40-60 годин. Таке покарання визначено для підлітків віком 14-16 років, які займаються булінгом, однак накладатимуть його на батьків чи опікунів.

      булінг в Україні

      які факти булінгу відбулися з початку 2019 року:
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      Теги: Новини України Діти і неповнолітні Кримінальні новини Новини Борисполя Штрафи
      Джерело: 24 канал
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