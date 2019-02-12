23:46
13 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Талибы заполонили Москву. Как Путин Казань брал
      Вєсті Кремля
      21:14, сегодня
      Вести.UA: Как Бандера заставил Киву отдать последнее. За Медведчука переживают в ООН
      Вєсті.UA
      20:02, сегодня
      Как "волонтеры" благоденствуют благодаря благотворительности: расследование
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Советские мифы, часть 2
      Згадати все
      21:41, сегодня
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА

      В Украине суд впервые наказал за буллинг: что это такое

      2235 Читати новину українською
      В Украине суд впервые оштрафовал родителей за буллинг, который совершал их ребенок
      В Украине суд впервые оштрафовал родителей за буллинг, который совершал их ребенок / Иллюстративное фото

      Суд Борисполя 11 февраля вынес первое в Украине решение по делу о буллинге (агрессивное поведение детей друг к другу). Суд оштрафовал родителей виновной несовершеннолетней за ее противоправные действия в отношении сверстников в учебном заведении.

      По факту буллинга был составлен протокол об административном правонарушении и направлен на рассмотрение в суд, сообщила в Facebook нардеп от фракции "Блок Петра Порошенко" Оксана Билозир.

      Читайте также: Что такое буллинг, его виды и как с ним бороться в школах Украины

      "Суд, собственно, и установил факт буллинга, то есть действия психологического и сексуального насилия с применением средств электронных коммуникаций, что проявилось в освещении непристойных фото в сети Instagram, в результате чего мог быть нанесен вред психическому здоровью потерпевшей", – написала политик.

      На заседании суда мать несовершеннолетней признала вину в содеянном и просила строго не наказывать.

      Так, суд наложил на родителей виновной девушки штраф в размере 850 гривен и судебный сбор в размере 384 гривны.

      Что такое буллинг?
      Это агрессивное поведение детей друг к другу, которое имеет целью унизить, запугать и часто сопровождается физическим насилием. Отдельной формой травли среди подростков называют "кибербулинг". Она получила распространение с появлением мобильных телефонов и интернета. В этом случае "оружием" буллера становятся социальные сети, форумы, чаты или мобильные телефоны и тому подобное. Буллер может прибегать к анонимным угрозам, звонкам с молчанием, преследованиям, троллингу или просто снимать на видео издевательства других, чтобы потом распространить это в сети.

      В декабре 2018 года Верховная Рада одобрила закон О противодействии буллингу. Он предусматривает наложение штрафов за травлю в учебных заведениях. Впоследствии этот закон подписал президент Петр Порошенко, а 19 января документ вступил в силу.

      Согласно закону, за буллинг в Украине наказывают штрафом в размере 850-1700 гривен или общественными работами на 20-40 часов.

      Для группы лиц, которые издеваются с других, и для нарушителя, который занимается травлей неоднократно в течение года, наказания будут жестче – штраф в 1700-3400 гривен или общественные работы на срок 40-60 часов. Такое наказание определено для подростков в возрасте 14-16 лет, которые занимаются буллингом, однако налагать его на родителей или опекунов.

      булінг в Україні

      КАКИЕ ФАКТЫ БУЛЛИНГА ПРОИЗОШЛИ С НАЧАЛА 2019 ГОДА:

       
      •  
      blog_ava
      Тоттенхэм – Боруссия Д: где смотреть онлайн матча Лиги чемпионов
      сегодня
      2270
      Теги: Новости Украины Дети и несовершеннолетние Криминальные новости Новости Борисполя Штрафы
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 12 февраля
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Список страхов Кремля, или Эпоха Путина как адкое чумное болото
      сегодня , 23:30 Список страхов Кремля, или Эпоха Путина как адкое чумное болото
      Іван Яковина 36
      "Смертельний лабіринт": виживання — це вибір
      сегодня , 23:00 "Смертельний лабіринт": виживання — це вибір
      Юлія Ліпенцева 117
      Главные новости 13 февраля: суд по делу Гандзюк и оружие США для ЕС из-за угрозы со стороны РФ
      сегодня , 22:10 Главные новости 13 февраля: суд по делу Гандзюк и оружие США для ЕС из-за угрозы со стороны РФ
      147
      Подивіться, хто вороги Супрун, і ви зрозумієте, хто вона і що робить
      сегодня , 22:01 Подивіться, хто вороги Супрун, і ви зрозумієте, хто вона і що робить
      Артем Овдієнко 1825
      Годовщина Минских договоренностей: что изменилось за 4 года и существуют ли альтернативы
      сегодня , 20:00 Годовщина Минских договоренностей: что изменилось за 4 года и существуют ли альтернативы
      Світлана Попова 98
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Колесниченко похвастался, как власть наводит в стране порядок
       23 января 2013 , 14:24 10
      Прогноз погоды на 31 мая: несмотря на жару в Украине пройдут дожди и грозы
       31 мая 2017 , 06:30
      Половина современных моделей Volkswagen не прошла проверку на токсичность в Германии
       31 августа 2018 , 11:04
      Министр молодежи и спорта обнародовал долги главных стадионов Украины
       31 августа 2018 , 15:13
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук