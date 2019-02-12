В Украине суд впервые наказал за буллинг: что это такое

Суд Борисполя 11 февраля вынес первое в Украине решение по делу о буллинге (агрессивное поведение детей друг к другу). Суд оштрафовал родителей виновной несовершеннолетней за ее противоправные действия в отношении сверстников в учебном заведении.

По факту буллинга был составлен протокол об административном правонарушении и направлен на рассмотрение в суд, сообщила в Facebook нардеп от фракции "Блок Петра Порошенко" Оксана Билозир.

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"Суд, собственно, и установил факт буллинга, то есть действия психологического и сексуального насилия с применением средств электронных коммуникаций, что проявилось в освещении непристойных фото в сети Instagram, в результате чего мог быть нанесен вред психическому здоровью потерпевшей", – написала политик.

На заседании суда мать несовершеннолетней признала вину в содеянном и просила строго не наказывать.

Так, суд наложил на родителей виновной девушки штраф в размере 850 гривен и судебный сбор в размере 384 гривны.

Что такое буллинг?

Это агрессивное поведение детей друг к другу, которое имеет целью унизить, запугать и часто сопровождается физическим насилием. Отдельной формой травли среди подростков называют "кибербулинг". Она получила распространение с появлением мобильных телефонов и интернета. В этом случае "оружием" буллера становятся социальные сети, форумы, чаты или мобильные телефоны и тому подобное. Буллер может прибегать к анонимным угрозам, звонкам с молчанием, преследованиям, троллингу или просто снимать на видео издевательства других, чтобы потом распространить это в сети.

В декабре 2018 года Верховная Рада одобрила закон О противодействии буллингу. Он предусматривает наложение штрафов за травлю в учебных заведениях. Впоследствии этот закон подписал президент Петр Порошенко, а 19 января документ вступил в силу.

Согласно закону, за буллинг в Украине наказывают штрафом в размере 850-1700 гривен или общественными работами на 20-40 часов.

Для группы лиц, которые издеваются с других, и для нарушителя, который занимается травлей неоднократно в течение года, наказания будут жестче – штраф в 1700-3400 гривен или общественные работы на срок 40-60 часов. Такое наказание определено для подростков в возрасте 14-16 лет, которые занимаются буллингом, однако налагать его на родителей или опекунов.

КАКИЕ ФАКТЫ БУЛЛИНГА ПРОИЗОШЛИ С НАЧАЛА 2019 ГОДА: