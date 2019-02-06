В Житомире школьницы жестоко избили свою ровесницу: видео 18+

В Житомире школьницы повалили на снег и жестоко избили свою ровесницу. Инцидент зафиксировали на видео, кадры которого показывают, как несколько девушек по очереди бьют одну.

"В синей куртке на видео – Анастасия Юрковская, ученица вечерней школы в Житомире. Она и раньше славилась своим характером, поэтому, думаю, на учете уже должна стоять", – написал в Facebook Артур Малиновский.

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По факту драки между школьницами полиция начала проверку. Правоохранители уже установили личность обидчицы и других участников инцидента. Все они – ученицы нескольких школ Житомира. Полиция также установила личность избитой школьницы.

Работники ювенальной превенции общаются с 14-летней девушкой – одной из главных действующих лиц на видео. Она уже неоднократно попадала в поле зрения полицейских из-за побега из дома и другого негативного поведения.

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В Житомире школьницы избили сверстницу: смотрите видео 18+

Что грозит школьницам, избившим свою сверстницу?

К нападающим могут применить действие закона о буллинге. Буллинг – это агрессивное поведение детей друг к другу, которое имеет целью унизить, запугать и часто сопровождается физическим насилием.



За буллинг наказывают штрафом в размере 850-1700 гривен или общественными работами на 20-40 часов. Такое наказание закон определяет для подростков в возрасте 14-16 лет, однако налагать штраф будут на родителей или опекунов.