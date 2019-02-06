У Житомирі школярки жорстоко побили свою однолітку: відео 18+

У Житомирі школярки повалили на сніг та жорстоко побили свою однолітку. Інцидент зафіксували на відео, кадри якого показують, як кілька дівчат по черзі б'ють одну.

"У синій куртці на відео – Анастасія Юрковська, учениця вечірньої школи в Житомирі. Вона і раніше славилася своїм характером, тому, думаю, на обліку вже повинна стояти", – написав у Facebook Артур Малиновський.

Читайте також: Дитячий кримінал в Україні: скільки злочинів скоїли неповнолітні за минулий рік

За фактом бійки між школярками поліція розпочала перевірку. Правоохоронці вже встановили особу кривдниці та інших учасниць інциденту. Усі вони – учениці кількох шкіл Житомира. Поліція також встановила особу побитої школярки.

Працівники ювенальної превенції спілкуються із 14-річною дівчиною – однією з головних дійових осіб на відео. Вона вже неодноразово потрапляла в поле зору поліцейських через втечі з дому та іншу негативну поведінку.

Читайте також: Скільки дітей у 2018 році заявили про насильство: дані поліції

У Житомирі школярки побили однолітку: дивіться відео 18+

Що загрожує школяркам, які побили свою однолітку? До нападниць можуть застосувати дію закону про булінг. Булінг – це агресивна поведінка дітей одне до одного, яка має на меті принизити, залякати і часто супроводжується фізичним насиллям.



За булінг карають штрафом у розмірі 850-1700 гривень або громадськими роботами на 20-40 годин. Таке покарання закон визначає для підлітків віком 14-16 років, однак накладатимуть штраф на батьків чи опікунів.