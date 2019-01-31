21:58
31 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Нова любов Путіна. Загроза для Росії
      Вєсті Кремля
      21:52, 30 січня
      Вєсті.UA: Ляшку вкололи вакцину фарту. Кремлівський торт Омеляна
      Вєсті.UA
      20:30, сьогодні
      Всі знають, та нічого не роблять: як на Харківщині нахабно розкрадають десятки гектарів лісу
      ЦРУ
      09:00, 25 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Життя на пенсії
      Згадати все
      22:37, 29 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР

      Скільки дітей у 2018 році заявили про насильство: дані поліції

      66 Читать новость на русском
      Скільки дітей у 2018 році заявили про насильство: дані поліції
      Скільки дітей у 2018 році заявили про насильство: дані поліції / censor.net.ua

      Протягом 2018 року до поліції надійшло 1285 заяв і повідомлень про вчинення домашнього насильства. Ці заяви подали самі діти.

      Керівник української партульної поліції Олександр Фацевич повідомив, що упродовж 2018 року було скоєно 4,3 тисячі злочинів відносно дітей, від яких постраждали 4,7 тисяч дітей.

      Читайте також: Жорстоке побиття малюка на Вінничині: прокуратура підозрює співмешканку його тата

      Майже 1,5 тисячі дітей стали жертвами тяжких та особливо тяжких злочинів.

      У 2017 таких злочинів було зафіксовано 4,6 тисяч, тож правоохоронці фіксують зниження кількості злочинів учинених стосовно дітей. У 2017 від кримінальних правопорушень потерпілими стали п’ять тисяч дітей, з них 1,7 тисяч – від тяжких та особливо тяжких злочинів.

      національна поліція статистика злочини діти неповнолітні
      Інфографіка Національної поліції

      У 2018 році було зареєстровано 11,3 тисячі повідомлень про зникнення дітей. З них – 10 тисяч неповнолітніх поліцейські знайшли і повернули батькам упродовж першої ж доби після зникнення. Наразі всього в країні у розшуку з урахуванням минулих років залишається 46 дітей.

      Питання безпеки дітей є пріоритетним для Національної поліції та для держави в цілому,
      – підкреслив Олександр Фацевич.

      Крім того, учасники наради підбили підсумки профілактичної роботи у сфері забезпечення прав дітей.

      національна поліція статистика діти і неповнолітні злочини
      Інфографіка Національної поліції

      Теги: Новини України Діти і неповнолітні Поліція Статистика Кримінальні новини
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Про нові рейтинги кандидатів і таємні плани команди Порошенка
      сьогодні , 19:41 Про нові рейтинги кандидатів і таємні плани команди Порошенка
      Артем Овдієнко 1581
      В ЄС, НАТО чи знову до Росії: що пропонують кандидати в президенти
      сьогодні , 19:01 В ЄС, НАТО чи знову до Росії: що пропонують кандидати в президенти
      Інна Жолобович 1300
      Компанія Vuzix створила інноваційні окуляри, які проектують зображення на сітківку: фото
      сьогодні , 10:00 Компанія Vuzix створила інноваційні окуляри, які проектують зображення на сітківку: фото
      907
      Топ-трансфери європейських клубів 2019
      сьогодні , 18:10 Топ-трансфери європейських клубів 2019
      2304
      Коли купувати квартиру: що зараз з ринком нерухомості і до чого готуватись українцям
      сьогодні , 18:07 Коли купувати квартиру: що зараз з ринком нерухомості і до чого готуватись українцям
      Наталя Сколоздра 1675
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук