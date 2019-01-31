Скільки дітей у 2018 році заявили про насильство: дані поліції

Протягом 2018 року до поліції надійшло 1285 заяв і повідомлень про вчинення домашнього насильства. Ці заяви подали самі діти.

Керівник української партульної поліції Олександр Фацевич повідомив, що упродовж 2018 року було скоєно 4,3 тисячі злочинів відносно дітей, від яких постраждали 4,7 тисяч дітей.

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Майже 1,5 тисячі дітей стали жертвами тяжких та особливо тяжких злочинів.

У 2017 таких злочинів було зафіксовано 4,6 тисяч, тож правоохоронці фіксують зниження кількості злочинів учинених стосовно дітей. У 2017 від кримінальних правопорушень потерпілими стали п’ять тисяч дітей, з них 1,7 тисяч – від тяжких та особливо тяжких злочинів.



Інфографіка Національної поліції

У 2018 році було зареєстровано 11,3 тисячі повідомлень про зникнення дітей. З них – 10 тисяч неповнолітніх поліцейські знайшли і повернули батькам упродовж першої ж доби після зникнення. Наразі всього в країні у розшуку з урахуванням минулих років залишається 46 дітей.

Питання безпеки дітей є пріоритетним для Національної поліції та для держави в цілому,

– підкреслив Олександр Фацевич.

Крім того, учасники наради підбили підсумки профілактичної роботи у сфері забезпечення прав дітей.



Інфографіка Національної поліції