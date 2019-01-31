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      Сколько детей в 2018 году заявили о насилии: данные полиции

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      Сколько детей в 2018 году заявили о насилии: данные полиции
      Сколько детей в 2018 году заявили о насилии: данные полиции / censor.net.ua

      В течение 2018 года в полицию поступило 1285 заявлений и сообщений о совершении домашнего насилия. Эти заявления подали сами дети.

      Руководитель украинского партульнои полиции Александр Фацевич сообщил, что в течение 2018 года было совершено 4,3 тысячи преступлений в отношении детей, от которых пострадали 4,7 тысяч детей.

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      Почти 1,5 тысячи детей стали жертвами тяжких и особо тяжких преступлений.

      В 2017 таких преступлений было зафиксировано 4,6 тысячи, поэтому правоохранители фиксируют снижение количества преступлений совершенных в отношении детей. В 2017 от уголовных правонарушений пострадавшими стали пять тысяч детей, из них 1,7 тысячи – от тяжких и особо тяжких преступлений.

      національна поліція статистика злочини діти неповнолітні
      Инфографика Национальной полиции

      В 2018 году было зарегистрировано 11,3 тысяч сообщений об исчезновении детей. Из них – 10 тысяч несовершеннолетних полицейские нашли и вернули родителям в течение первых же суток после исчезновения. Сейчас всего в стране в розыске с учетом прошлых лет остается 46 детей.

      Вопросы безопасности детей являются приоритетным для Национальной полиции и для государства в целом,
      – подчеркнул Александр Фацевич.

      Кроме того, участники совещания подвели итоги профилактической работы в сфере обеспечения прав детей.

      національна поліція статистика діти і неповнолітні злочиниИнфографика Национальной полиции

      Теги: Новости Украины Криминальные новости Статистика Полиция Дети и несовершеннолетние
      Источник: 24 канал
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