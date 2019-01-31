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      Жестокое избиение мальчика в Винницкой области: по резонансному делу объявлено первое подозрение

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      В деле об избиении малолетнего мальчика в Винницкой области объявлено подозрение
      В деле об избиении малолетнего мальчика в Винницкой области объявлено подозрение / Фото из соцсетей

      Прокуратура сообщила о подозрении сожительнице отца избитого на Винничине мальчика. Именно ее подозревают в жестоком избиении ребенка.

      24 канал сообщал, что 25 января в междугородной электричке на Винничине пассажиры заметили ребенка с многочисленными гематомами и синяками. Его сопровождали двое взрослых, которых люди и заподозрили в избиении мальчика. На место сразу же вызвали "скорую", которая забрала ребенка в больницу, и правоохранителей.

      Читайте также: Жестокое избиение 6-летнего мальчика на Винничине: как накажут отца

      По состоянию на 30 января стало известно, что прокуратура объявила подозрение сожительнице отца избитого 6-летнего ребенка.

      25 января, отец оставил своего малолетнего сына Ивана у сожительницы, а сам поехал к своим родителям за продуктами питания и детской одеждой. Вернувшись домой, он увидел, что сын избит,
      – отмечают в прокуратуре.

      Отец решил, что самостоятельно сможет оказать ребенку помощь. А уже 26 января избитого мальчика вместе с двумя взрослыми увидели в электричке неравнодушные люди, которые вызвали правоохранителей и скорую.

      Сейчас женщине, которую подозревают в избиении ребенка, избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с запретом общаться с малолетним мальчиком.

      Ей грозит наказание от 3 до 5 лет ограничения свободы.

      Теги: Новости Украины Криминальные новости Дети и несовершеннолетние Винница
      Источник: 24 Канал
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