Жестокое избиение мальчика в Винницкой области: по резонансному делу объявлено первое подозрение

Прокуратура сообщила о подозрении сожительнице отца избитого на Винничине мальчика. Именно ее подозревают в жестоком избиении ребенка.

24 канал сообщал, что 25 января в междугородной электричке на Винничине пассажиры заметили ребенка с многочисленными гематомами и синяками. Его сопровождали двое взрослых, которых люди и заподозрили в избиении мальчика. На место сразу же вызвали "скорую", которая забрала ребенка в больницу, и правоохранителей.

Читайте также: Жестокое избиение 6-летнего мальчика на Винничине: как накажут отца

По состоянию на 30 января стало известно, что прокуратура объявила подозрение сожительнице отца избитого 6-летнего ребенка.

25 января, отец оставил своего малолетнего сына Ивана у сожительницы, а сам поехал к своим родителям за продуктами питания и детской одеждой. Вернувшись домой, он увидел, что сын избит,

– отмечают в прокуратуре.

Отец решил, что самостоятельно сможет оказать ребенку помощь. А уже 26 января избитого мальчика вместе с двумя взрослыми увидели в электричке неравнодушные люди, которые вызвали правоохранителей и скорую.

Сейчас женщине, которую подозревают в избиении ребенка, избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с запретом общаться с малолетним мальчиком.

Ей грозит наказание от 3 до 5 лет ограничения свободы.