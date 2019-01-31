Жорстоке побиття хлопчика на Вінничині: у резонансній справі оголошено першу підозру

Прокуратура повідомила про підозру співмешканці батька побитого на Вінничині хлопчика. Саме її підозрюють у жорстокому побитті дитини.

24 канал повідомляв, що 25 січня у міжміській електричці на Вінничині пасажири помітили дитину із численними гематомами та синцями. Її супроводжували двоє дорослих, яких люди й запідозрили у побитті хлопчика. На місце відразу ж викликали "швидку", яка забрала дитину у лікарню, та правоохоронців.

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Станом на 30 січня стало відомо, що прокуратура оголосила підозру співмешканці батька побитої 6-річної дитини.

25 січня, батько залишив свого малолітнього сина Івана у співмешканки, а сам поїхав до своїх батьків за продуктами харчування та дитячим одягом. Повернувшись додому, він побачив, що син побитий,

– зазначають у прокуратурі.

Батько вирішив, що самостійно зможе надати дитині допомогу. А вже 26 січня побитого хлопчика разом із двома дорослими побачили в електричці небайдужі люди, які викликали і правоохоронців, і швидку.

Наразі жінці, яку підозрюють у побитті дитини, обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із забороню спілкуватися із малолітнім хлопчиком.

Їй загрожує покарання від 3 до 5 років обмеження волі.