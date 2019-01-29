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      Жестокое избиение 6-летнего мальчика на Винничине: как накажут отца

      62 Читати новину українською
      Родители жестоко избили сына
      Родители жестоко избили сына / Из открытых источников

      На днях соцсети всколыхнула история о 6-летнем мальчике, которого с многочисленными синяками привезли в больницу 26 января. В избиении подозревают его собственных родителей, которые убеждают, что ребенок сам упал и ударился. Как сейчас чувствует себя мальчик и кого накажут за избиение, расспросила у Уполномоченного президента по правам ребенка Николая Кулебы журналистка 24 канала.

      Читайте подробнее: Вместо глаз – большие синяки: на Винничине родители жестоко избили 6-летнего ребенка

      Что известно об избиении 6-летнего мальчика на Винничине? 26 января в Винницкую областную детскую больницу в Козятине привезли 6-летнего мальчика с синяками под глазами, черепно-мозговой травмой и многочисленными гематомами головы. Его отец, который привез ребенка в больницу, утверждает, что мальчик сам упал и получил ушибы. Но правоохранители убеждены, что ребенок не мог самостоятельно нанести себе такие травмы, а вероятно пострадал от рук взрослых. В избиении подозревают отца мальчика, полиция начала уголовное производство по статье "истязание". Ребенок живет с отцом и его сожительницей. Мать мальчика лишена родительских прав. Ужасную историю рассказали пользователи соцсетей, которые видели мальчика с отцом в электричке.​ Сейчас ребенок находится в больнице. Там его осмотрят и дадут заключение судебно-медицинской экспертизы.

      Случаи насилия над детьми не могут оставлять равнодушными даже посторонних людей. Особенно, когда есть подозрение, что пытали ребенка те, кто должен ее защищать – родители.

      Сейчас мальчик находится в областной детской больнице. Готовится пакет документов в суд на лишение родительских прав. Также органом опеки и попечительства принято решение об изъятии ребенка. В то же время, отец должен понести уголовное наказание в зависимости от степени тяжести нанесенных повреждений малышу,
      – сообщил 24 каналу Николай кулеба.

      жорстоке побиття, насилля в родині
      Такие травмы ребенок вряд ли смог бы сам себе нанести

      К сожалению, насилие над ребенком собственными родителями – нередкий случай. К Уполномоченному президента по правам ребенка часто поступают обращения по поводу избиения ребенка родителями, которое заметили соседи, или которые "случайно" попали в сеть. Ведь домашнее насилие скрывается. Обычно, жалобы соседей, посторонних людей могут спасти ребенка. Поэтому о таких случаях нельзя молчать. Тем более, что недавно принятым законом о предотвращении и противодействии домашнему насилию, введена уголовная ответственность за домашнее насилие.

      Читайте также: Подросткам, избившим мужчину в Киеве, грозит до 5 лет тюрьмы

      "Парламентом принят закон, который должен защищать от домашнего насилия. Но отсутствие определенных механизмов иногда приводит к его невыполнению. Сегодня министерствам важно разработать соответствующие нормативные акты, которые запустят механизмы по его выполнению. Даже после совершения такого преступления должна быть проведена соответствующая работа, задача которой – понять может ли эта семья в достаточной мере выполнять свои воспитательные функции. Хочу отметить, что наказание не решает проблему полностью. Должны быть разработаны превентивные меры, работа с семьей, обучение ответственному отцовству и тому подобное. Всегда лучше работать на предупреждение, чем с последствиями", – уверен Николай Кулеба.

      Автор: Ирина Полищук
      Теги: Новости Украины Винницкая область Полиция Криминальные новости Дети и несовершеннолетние Статьи
      Источник: 24 канал
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