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      Жорстоке побиття 6-річного хлопчика на Вінничині: як покарають батька

      869 Читать новость на русском
      Батьки жорстоко побили сина
      Батьки жорстоко побили сина / З відкритих джерел

      Днями соцмережі сколихнула історія про 6-річного хлопчика, якого з численними синцями привезли до лікарні 26 січня. У побитті підозрюють його власних батьків, які переконують, що дитина сама впала і забилася. Як наразі почувається хлопчик та кого покарають за побиття, розпитала в Уповноваженого президента з прав дитини Миколи Кулеби журналістка 24 каналу.

      Читайте детальніше: Замість очей – великі синці: на Вінниччині батьки жорстоко побили 6-річну дитину

      Що відомо про побиття 6-річного хлопчика на Вінничині? 26 січня у Вінницьку обласну дитячу лікарню в Козятині привезли 6-річного хлопчика із синцями під очима, черепно-мозковою травмою і численними гематомами голови. Його батько, який привіз дитину в лікарню, стверджує, що хлопчик сам упав і отримав забиття. Та правоохоронці переконані, що дитина не могла самотужки завдати собі таких травм, а ймовірно постраждала від рук дорослих. У побитті підозрюють батька хлопчика, поліція розпочала кримінальне провадження за статтею "катування". Дитина живе з батьком та його співмешканкою. Мати хлопчика позбавлена батьківських прав. Про жахливу історію розповіли користувачі соцмереж, які бачили хлопчика з батьком в електричці.​ Наразі дитина перебуває в лікарні. Там її оглянуть і нададуть висновок судово-медичної експертизи.

      Випадки насилля над дітьми не можуть залишати байдужими навіть сторонніх людей. Особливо, коли є підозра, що катували дитину ті, хто мав би її захищати – батьки. 

      Зараз хлопчик перебуває в обласний дитячій лікарні. Готується пакет документів до суду на позбавлення батьківських прав. Також органом опіки і піклування прийняте рішення про вилучення дитини. Водночас, батько повинен понести кримінальну відповідальність в залежності від ступеня тяжкості нанесених малечі ушкоджень,
      повідомив 24 каналу Микола кулеба.

      жорстоке побиття, насилля в родині
      Такі травми дитина навряд чи змогла б сама собі заподіяти

      На жаль, насильство над дитиною власними батьками – непоодинокий випадок. До Уповноваженого президента з прав дитини часто надходять звернення щодо побиття дитини батьками, яке помітили сусіди, або які "випадково" потрапили в мережу. Адже домашнє насильство приховується. Зазвичай, скарги сусідів, сторонніх людей можуть врятувати дитину. Тому про такі випадки не можна мовчати. Тим паче, що нещодавно ухваленим законом про запобігання та протидію домашньому насильству, введено кримінальну відповідальність за домашнє насильство.

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      "Парламентом ухвалено закон, який має захищати від домашнього насильства. Але відсутність певних механізмів інколи призводить до його невиконання. Сьогодні міністерствам важливо розробити відповідні нормативні акти, які запустять механізми щодо його виконання. Навіть після вчинення такого злочину має бути проведена відповідна робота, завдання якої – зрозуміти чи може ця родина в достатній мірі виконувати свої виховні функції. Хочу зазначити, що покарання не вирішує проблему повністю. Мають бути розроблені превентивні заходи, робота з сім’єю, навчання відповідальному батьківству тощо. Завжди краще працювати на попередження, ніж з наслідками", – впевнений Микола Кулеба.

      Автор: Ірина Поліщук
      Теги: Новини України Статті Діти і неповнолітні Кримінальні новини Поліція Вінницька область
      Джерело: 24 канал
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