Новий закон про домашнє насильство: які зміни чекають на українців

70% українських жінок піддаються різним формам знущань та принижень. Це жахлива статистика, яку має виправити закон про криміналізацію домашнього насильства, що набуває чинності 11 січня 2019 року. Що чекає на тих, хто полюбляє знущатись з членів своєї сім'ї, розбирався 24 канал.

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Жахлива статистика

165 тисяч постраждалих від насильства українських жінок щороку звертається до правоохоронців. Справді, кількість жертв значно більша: такі проблеми у нас заведено замовчувати. Справедливості заради варто сказати, що страждають від принижень та знущань в родині не лише жінки, а й чоловіки. Щоправда, найчастіше отримують на горіхи саме представниці прекрасної половини людства й діти.

Ризики насильства в українській сім'ї достатньо високі: 500 тисяч чоловіків і жінок, були учасниками антитерористичної операції й психологічно нереабілітовані. А ще є 1,5 мільйона переселенців, які вимушені починати життя з нуля на новому місці. Вони щодня мають вирішувати буденні питання з пошуку роботи, житла, нової школи чи дитсадку для дітей тощо. Такий стрес може спровокувати насильство проти близьких,

– зазначає представник президента у парламенті Ірина Луценко.



Б’ють не лише чоловіки, агресивними бувають й жінки

І це вже не кажучи про чоловіків та жінок, які за допомогою насильства самостверджуються. Тому необхідність в урегулюванні цього питання назріла вже давно. Як наслідок, 6 грудня 2018 року парламент ухвалив закон про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з ратифікацією конвенції ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами.

Злочин – не лише побої

Для більшості жінок чи чоловіків домашнє насилля – це побої. Власне, до ухвалення цього закону можна було покарати домашнього кривдника лише за такі прояви "любові". Щоправда, поліція вельми неохоче реагувала на подібні виклики, керуючись стереотипом – милі лаються – лише тішаться. І це не зважаючи на те, що діяв закон "Про попередження насильства в сім'ї". Правозахисники твердять – так відбувалось через недостатню законодавчу регламентацію, страх потерпілих звернутись по допомогу, відсутність реагування, насамперед з боку поліції, складність фіксації та доведення факту насильства.

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Після ухвалення нового закону домашнім насильством вважаються не лише побої, а й факти психологічного та економічного тиску. Проте, щоб довести ці факти потрібно щоб над членом сім'ї систематично знущались (подія відбулась понад три рази) і з'явились психологічні наслідки. Власне, все це потрібно буде доводити шляхом проведення численних експертиз. Таку пересторогу законотворень передбачив аби уникнути зловживань.



Діти, в присутності яких відбувались побої, вважаються жертвами насилля

Жертви насилля

Законодавчі новації, зокрема, закріплюють оновлений підхід до злочинів проти статевої свободи та недоторканості: запроваджується концепція "добровільної згоди" та факт "проникнення" як розмежування між зґвалтуванням та іншими формами сексуального насильства. Передбачає закон надання згоди на інтимну близькість навіть від чоловіка чи дружини.

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Змінює закон і перелік тих, кого можна вважати жертвами домашнього насильства. Відтепер, це не лише чоловік та дружина, а й батько, мати, наречені, колишнє подружжя, брати та сестри, нерідні батьки, опікуни, прийомні діти, діти-вихованці та інші родичі аж до двоюрідного ступеня зв'язку. Також це можуть бути жінки та чоловіки, які спільно мешкали однією сім'єю, але не перебували у шлюбі.

А от постраждалою дитиною визнається не лише та, яка зазнала домашнього насильства, а й свідок події.

Обмеження для кривдника

Згідно з законом розширено й коло тих, хто має реагувати на випадки домашнього насилля. Це можуть бути: центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги, прокуратура, уповноважені з питань пробації, суди ну і звісно ж поліція.

Поліцейським надали право контролювати поведінку домашнього кривдника. Це робиться задля того щоб не допустити повторних випадків насильства.



Поліції буде легше захищати постраждалих від "домашніх монстрів"

Передбачається, що поліцейські зможуть увійти у приватне житло без вмотивованого рішення суду. Проте це можливо лише в невідкладних ситуаціях, коли потрібно терміново протистояти агресорові та захистити його жертв. Особливо, якщо є підозра у загрозі їхнім життям,

– зазначає директор департаменту правової допомоги ГО "Ла Страда – Україна" Марина Легенька.

Тобто, якщо поліцейські почують крики та галас, що свідчитиме про побиття, вони мають право зламати двері та увійти в помешкання і захистити постраждалих.

Щоправда, деякі юристи занепокоєні такими широким повноваженнями поліції. Зокрема, їх турбує – чи не використовуватимуть правоохоронці можливість потрапляти в помешкання без рішення суду задля грабунку?!

Також поліцейські отримали право анулювати дозволи на право купівлі, носіння, зберігання зброї та боєприпасів до неї. Водночас, вони можуть вилучати зброю, якщо вона використовується не для захисту, а для агресії.

За насильство над рідними відтепер каратимуть громадськими роботами від 150 до 240 годин або й позбавленням волі терміном до двох років.



Домашнє насильство в Україні: статистика