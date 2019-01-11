Новый закон о домашнем насилии: какие изменения ждут украинцев

70% украинских женщин подвергаются различным формам издевательств и унижений. Это ужасная статистика, которую должен исправить закон о криминализации домашнего насилия, вступающий в силу 11 января 2019 года. Что ждет тех, кто любит издеваться над членами своей семьи, разбирался 24 канал.

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Ужасная статистика

165 тысяч пострадавших от насилия украинских женщин ежегодно обращаются к правоохранителям. На самом деле, количество жертв значительно больше: такие проблемы у нас принято замалчивать. Справедливости ради стоит сказать, что страдают от унижений и издевательств в семье не только женщины, но и мужчины. Правда, чаще всего получают на орехи именно представительницы прекрасной половины человечества и дети.

Риски насилия в украинской семье достаточно высокие: 500 тысяч мужчин и женщин, были участниками антитеррористической операции и психологически не реабилитированы. А еще есть 1,5 миллиона переселенцев, которые вынуждены начинать жизнь с нуля на новом месте. Они ежедневно должны решать обыденные вопросы по поиску работы, жилья, новой школы или детсада для детей. Такой стресс может спровоцировать насилие против близких,

– отмечает представитель президента в парламенте, Ирина Луценко.



Бьют не только мужчины, агрессивными бывают и женщины

И это уже не говоря про мужчин и женщин, которые с помощью насилия самоутверждаются. Поэтому необходимость в урегулировании этого вопроса назрела уже давно. Как следствие, 6 декабря 2018 года парламент принял закон о внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с ратификацией конвенции совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбу с этими явлениями.

Преступление – не только побои

Для большинства женщин или мужчин домашнее насилие – это побои. Собственно, до принятия этого закона можно было наказать домашнего обидчика только за такие проявления "любви". Правда, полиция весьма неохотно реагировала на подобные вызовы, руководствуясь стереотипом – милые бранятся – только тешатся. И это не смотря на то, что действовал закон "О предупреждении насилия в семье". Правозащитники утверждают – так происходило из-за недостаточной законодательной регламентации, страха пострадавших обратиться за помощью, отсутствия реагирования, прежде всего со стороны полиции, сложности фиксации и доказательства факта насилия.

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После принятия нового закона домашним насилием считаются не только побои, но и факты психологического и экономического давления. Однако, чтобы доказать эти факты нужно чтобы над членом семьи систематически издевались (событие произошло более чем три раза) и появились психологические последствия. Собственно, все это нужно будет доказывать путем проведения многочисленных экспертиз. Такое предостережение законотворчества предсказали, чтобы избежать злоупотреблений.



Дети, в присутствии которых происходили побои, считаются жертвами насилия

Жертвы насилия

Законодательные новации, в частности, закрепляют обновленный подход к преступлениям против половой свободы и неприкосновенности: вводится концепция "добровольного согласия" и факт "проникновения", как разграничение между изнасилованием и другими формами сексуального насилия. Предусматривает закон предоставление согласия на интимную близость даже от мужа или жены.

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Меняет закон и перечень тех, кого можно считать жертвами домашнего насилия. Отныне, это не только муж и жена, но и отец, мать, будущие супруги, бывшие супруги, братья и сестры, приемные родители, опекуны, приемные дети, дети-воспитанники и другие родственники, вплоть до двоюродной степени связи. Также это могут быть женщины и мужчины, которые совместно проживали одной семьей, но не состояли в браке.

А вот пострадавшим ребенком признается не только тот, который подвергался домашнему насилию, но и был свидетелем происшествий.

Ограничения для обидчика

Согласно закону расширен и круг тех, кто должен реагировать на случаи домашнего насилия. Это могут быть: центры по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи, прокуратура, уполномоченные по вопросам пробации, суды ну и конечно же полиция.

Полицейским предоставили право контролировать поведение домашнего обидчика. Это делается для того чтобы не допустить повторных случаев насилия.



Полиции будет легче защищать пострадавших от "домашних монстров"

Предполагается, что полицейские смогут войти в частное жилье без мотивированного решения суда. Однако это возможно только в неотложных ситуациях, когда нужно срочно противостоять агрессору и защитить его жертв. Особенно, если есть подозрение в угрозе их жизни,

– отмечает директор департамента правовой помощи ОО "Ла Страда – Украина" Марина Легенька.

То есть, если полицейские услышат крики и шум, которые будут свидетельствовать об избиении, они имеют право взломать дверь и войти в помещение и защитить пострадавших.

Правда, некоторые юристы обеспокоены такими широким полномочиями полиции. В частности, их беспокоит – не будут ли использовать правоохранители возможность попадать в помещение без решения суда для грабежа?!

Также полицейские получили право аннулировать разрешения на право покупки, ношения, хранения оружия и боеприпасов к нему. В то же время, они могут изымать оружие, если оно используется не для защиты, а для агрессии.

За насилие над родными отныне будут наказывать общественными работами от 150 до 240 часов или лишением свободы сроком до двух лет.



Домашнее насилие в Украине: статистика