Дитячий кримінал в Україні: скільки злочинів скоїли неповнолітні за минулий рік

У січні в Україні набув резонансу інцидент, коли в Києві підлітки скоїли жорстокий напад на чоловіка. Проте це далеко не одиничний випадок, коли діти скоюють кримінал, свідчать дані правоохоронців.

Про це 24 каналу повідомили у відповідь на запит у прес-службі Нацполіції.

24 канал повідомляв, що 15 січня ввечері у Києві посеред вулиці група підлітків жорстоко побила чоловіка. Очевидці інциденту стверджували, що напад неповнолітні скоїли просто задля розваги.

Згодом невідомі знайшли юних нападників та змусили їх вибачитися за скоєне, а відеозапис із вибаченнями виклали в інтернет.

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Дані поліції свідчать, що діти скоюють кримінальні правопорушення нерідко. Так, за 2018 рік неповнолітні здійснили 6639 таких правопорушень. У 2017 році ця цифра була 6780. І це лише зареєстровані правоохоронцями випадки.

При цьому у минулому році поліція виявила 4699 дітей, які скоїли кримінальні правопорушення, а в 2017 році – 4717.



Відповідь поліції на запит 24 каналу