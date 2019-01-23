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      Дитячий кримінал в Україні: скільки злочинів скоїли неповнолітні за минулий рік

      610 Читать новость на русском
      Неповнолітні злочинці
      Неповнолітні злочинці / Ілюстративне фото

      У січні в Україні набув резонансу інцидент, коли в Києві підлітки скоїли жорстокий напад на чоловіка. Проте це далеко не одиничний випадок, коли діти скоюють кримінал, свідчать дані правоохоронців.

      Про це 24 каналу повідомили у відповідь на запит у прес-службі Нацполіції.

      24 канал повідомляв, що 15 січня ввечері у Києві посеред вулиці група підлітків жорстоко побила чоловіка. Очевидці інциденту стверджували, що напад неповнолітні скоїли просто задля розваги.

      Згодом невідомі знайшли юних нападників та змусили їх вибачитися за скоєне, а відеозапис із вибаченнями виклали в інтернет.

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      Дані поліції свідчать, що діти скоюють кримінальні правопорушення нерідко. Так, за 2018 рік неповнолітні здійснили 6639 таких правопорушень. У 2017 році ця цифра була 6780. І це лише зареєстровані правоохоронцями випадки.

      При цьому у минулому році поліція виявила 4699 дітей, які скоїли кримінальні правопорушення, а в 2017 році – 4717.

      поліція діти неповнолітні кримінал
      Відповідь поліції на запит 24 каналу

      Теги: Діти і неповнолітні Новини України Кримінальні новини Поліція
      Джерело: 24 канал
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