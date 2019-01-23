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      Детский криминал в Украине: сколько преступлений совершили несовершеннолетние за прошлый год

      37 Читати новину українською
      Несовершеннолетние преступники
      Несовершеннолетние преступники / Иллюстративное фото

      В январе в Украине получил резонанс инцидент, когда в Киеве подростки совершили жестокое нападение на мужчину. Однако это далеко не единичный случай, когда дети совершают криминал, свидетельствуют данные правоохранителей.

      Об этом 24 каналу сообщили в ответ на запрос в пресс-службе Нацполиции.

      24 канал сообщал, что 15 января вечером в Киеве посреди улицы группа подростков жестоко избила мужчину. Очевидцы инцидента утверждали, что нападение несовершеннолетние совершили просто ради развлечения.

      Впоследствии неизвестные нашли юных нападавших и заставили их извиниться за содеянное, а видеозапись с извинениями выложили в интернет.

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      Данные полиции свидетельствуют, что дети совершают уголовные преступления нередко. Так, за 2018 год несовершеннолетние совершили 6639 таких правонарушений. В 2017 году эта цифра была 6780. И это только зарегистрированные правоохранителями случаи.

      При этом в прошлом году полиция обнаружила 4699 детей, совершивших уголовные преступления, а в 2017 году – 4717.

      поліція діти неповнолітні кримінал
      Ответ полиции на запрос 24 канала

      Теги: Новости Украины Дети и несовершеннолетние Полиция Криминальные новости
      Источник: 24 канал
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