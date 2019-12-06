Эффект "Первых ласточек": украинские школьники в 6 раз больше звонят на "горячую линию"

После выхода украинского сериала "Первые ласточки" детская "горячая линия" получила в 6 раз больше обращений. В конце каждой серии на экран выводят контакты линии.

О резком увеличении обращений сообщили на своей странице в Фейсбук Национальная детская "горячая линия".

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За первое полугодие 2019 года к экспертам "горячей линии" обратились около 6 тысяч подростков. После показа сериала только в течение одного месяца планка в 6 тысяч обращений была преодолена.

О чем сериал "Первые ласточки"?

Молодежный сериал украинского производства, который рассказывает о подростковых проблемах. В частности взрослении, принятии себя, половой зрелости, формировании личности, издевательствах сверстников, мыслях о суициде и так далее.

Если вы или ваш ребенок сталкивались с нарушением прав человека в школе – обратиться за помощью можно по телефону: 0 800 500 225. Или написать в Инстаграм по адресу @childhotline_ua.

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Часто подростки сталкиваются с буллингом, что это?

Это агрессивное поведение детей друг к другу, которой ставит своей целью унизить, запугать и часто сопровождается физическим насилием. Отдельной формой травли среди подростков называют "кибербуллинг". Она получила распространение с появлением мобильных телефонов и интернета.

Буллер может прибегать к анонимным угрозам, звонкам с молчанием, преследованию, троллингу или просто снимать на видео издевательства других, чтобы потом распространить это в сети.