Она продлится в течение 10 – 15 мая 2024 года. В Минобразования Украины напомнили, кто может еще стать участником НМТ.
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Кто еще может зарегистрироваться на НМТ-2024
Зарегистрироваться на дополнительную сессию НМТ могут лица, которые:
- регистрировались в основной период, но получили отказ. Заметим, что они могут только устранить недостатки и отправить внесенную информацию и копии документов на обработку в региональный центр оценивания качества образования;
- по уважительным причинам не смогли зарегистрироваться в основной период;
- находятся в местах лишения свободы или следственных изоляторах на основании решения суда.
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Что нужно для регистрации
Для регистрации в дополнительный период необходимо:
- создать персональный кабинет с помощью специального сервиса, который размещен на сайте УЦОКО;
- загрузить в персональный кабинет сканкопию или фотокопию заявления о предоставлении возможности сдать НМТ во время дополнительной сессии;
- подать документ, подтверждающий уважительную причину, по которой участник/-ца не зарегистрировался/-лась во время основного периода регистрации.
Ранее мы также рассказывали, сколько участников в этом году будет сдавать тестирование. А также о том, какой выборочный предмет является самым популярным среди тех, кто будет сдавать НМТ. Об этом читайте по ссылке.