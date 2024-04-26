Она продлится в течение 10 – 15 мая 2024 года. В Минобразования Украины напомнили, кто может еще стать участником НМТ.

Смотрите также Новое правописание и развернутые ответы: какие задания будут на НМТ-2024

Кто еще может зарегистрироваться на НМТ-2024

Зарегистрироваться на дополнительную сессию НМТ могут лица, которые:

регистрировались в основной период, но получили отказ. Заметим, что они могут только устранить недостатки и отправить внесенную информацию и копии документов на обработку в региональный центр оценивания качества образования;

по уважительным причинам не смогли зарегистрироваться в основной период;

находятся в местах лишения свободы или следственных изоляторах на основании решения суда.

Смотрите также За какие нарушения участника НМТ лишат права стать студентом

Что нужно для регистрации

Для регистрации в дополнительный период необходимо:

создать персональный кабинет с помощью специального сервиса, который размещен на сайте УЦОКО;

загрузить в персональный кабинет сканкопию или фотокопию заявления о предоставлении возможности сдать НМТ во время дополнительной сессии;

подать документ, подтверждающий уважительную причину, по которой участник/-ца не зарегистрировался/-лась во время основного периода регистрации.

Ранее мы также рассказывали, сколько участников в этом году будет сдавать тестирование. А также о том, какой выборочный предмет является самым популярным среди тех, кто будет сдавать НМТ. Об этом читайте по ссылке.