Вона триватиме протягом 10 – 15 травня 2024 року. У Міносвіти України нагадали, хто може ще стати учасником НМТ.
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Хто ще може зареєструватися на НМТ-2024
Зареєструватися на додаткову сесію НМТ можуть особи, які:
- реєструвалися в основний період, але отримали відмову. Зауважимо, що вони можуть лише усунути недоліки та надіслати внесену інформацію та копії документів на оброблення до регіонального центру оцінювання якості освіти;
- з поважних причин не змогли зареєструватися в основний період;
- перебувають у місцях позбавлення волі або слідчих ізоляторах на підставі рішення суду.
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Що потрібно для реєстрації
Для реєстрації в додатковий період необхідно:
- створити персональний кабінет за допомогою спеціального сервісу, який розміщений на сайті УЦОЯО;
- завантажити в персональний кабінет сканкопію або фотокопію заяви про надання можливості скласти НМТ під час додаткової сесії;
- подати документ, що підтверджує поважну причину, через яку учасник/-ця не зареєструвався/-лася під час основного періоду реєстрації.
Раніше ми також розповідали, скільки учасників цього року складатиме тестування. А також про те, який вибірковий предмет є найпопулярнішим серед тих, хто складатиме НМТ. Про це читайте за посиланням.