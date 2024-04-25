Очільниця Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяна Вакуленко розповіла про заходи контролю. Зокрема, згадала, що в аудиторіях встановлять відеокамери.
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Як УЦОЯО протидіятиме списуванню під час мультитесту
Вакуленко повідомила, що у кожній аудиторії буде два інструктори, а в переважній більшості приміщень – ще й відеокамери.
За порушення учасника тестування буде позбавлено права стати студентом цього року,
– наголосила вона.
І акцентувала, що порушення – це не лише списування, а й наявність (навіть не використання!) мобільного телефона, навушників, друкованих або рукописних "шпаргалок" чи будь-яких інших заборонених предметів. Навіть якщо вони просто лежать у кишені.
Вакуленко каже: це потрібно, адже не можна та й не треба перевіряти, чи використовував заборонені предмети учасник тестування.
Цього року, як і в роки класичного ЗНО, ми залучаємо до співпраці охорону пунктів тестування,
– додала очільниця УЦОЯО.
Це, за її словами, дасть змогу застосовувати металошукачі, щоб упевнитись у відсутності телефонів та інших заборонених технічних засобів в учасників.
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Скільки учасників складатиме НМТ-2024
- Вакуленко розповіла, що остаточних даних щодо того, скільки учасників 2024 року складатиме тестування, ще немає.
- Зараз працюють регламентні комісії, які вивчають документи, подані під час реєстрації майбутніми учасниками НМТ.
- Вони можуть відмовити комусь у реєстрації, якщо виявлять порушення.
- Все ж станом на 15 квітня зареєструвалося на НМТ понад 286 тисяч учасників.
- До 8 травня вони отримають у своїх персональних електронних кабінетах запрошення на основну сесію.
- Там буде вказана дата проходження тестування, точна адреса й час.