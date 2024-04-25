Очільниця Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяна Вакуленко розповіла про заходи контролю. Зокрема, згадала, що в аудиторіях встановлять відеокамери.

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Як УЦОЯО протидіятиме списуванню під час мультитесту

Вакуленко повідомила, що у кожній аудиторії буде два інструктори, а в переважній більшості приміщень – ще й відеокамери.

За порушення учасника тестування буде позбавлено права стати студентом цього року,

– наголосила вона.

І акцентувала, що порушення – це не лише списування, а й наявність (навіть не використання!) мобільного телефона, навушників, друкованих або рукописних "шпаргалок" чи будь-яких інших заборонених предметів. Навіть якщо вони просто лежать у кишені.

Вакуленко каже: це потрібно, адже не можна та й не треба перевіряти, чи використовував заборонені предмети учасник тестування.

Цього року, як і в роки класичного ЗНО, ми залучаємо до співпраці охорону пунктів тестування,

– додала очільниця УЦОЯО.

Це, за її словами, дасть змогу застосовувати металошукачі, щоб упевнитись у відсутності телефонів та інших заборонених технічних засобів в учасників.

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